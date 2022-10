Agustín Martínez: "Nunca imaginé compartir podio con papá"

“Nunca lo imagine”, se sinceró Agustín. “Cuando comencé a correr él estaba compitiendo en los últimos años en el Turismo Carretera. Ahí pensé que nunca iba a compartir pista con él. Este año se dio la posibilidad de competir juntos porque que siguió formando parte del TC Pick Up”, remarcó Agustín, en diálogo con La Mañana de La Red.

En ocho presentaciones Agustín finalizó por tercera vez entre los pilotos que se ubica en el podio. En el capítulo que inauguró el calendario 2022 finalizó en el tercer sector. En esa competencia que se llevó adelante en el autódromo Roberto Mouras, en la Ciudad de La Plata, compartió podio junto a otro representante paranaense: Mariano Werner.

En el mismo trazado el Gurisito subió un escalón al finalizar detrás de Agustín Ventricelli, ganador de la quinta fecha. “Estuvimos cerca de compartir podio anteriormente, pero no se dio porque papá pinchó una cubierta”, rememoró el piloto de 19 años. “Ayer (por el domingo) tuvimos la suerte de compartir podio”, amplió el piloto que tuvo su bautismo triunfal en tierras cordobesas.

Los Martinez dominaron la actividad durante todo el fin de semana. El menor de la dinastía anunció el buen andar de su camioneta en la primera tanda de entrenamientos. Posteriormente Omar, con un registro de 1’ 11’’451/100 conquistó la pole position. Agustín lo escoltó a 0,154 de su papá.

En la gran final el Gurí dominó la competencia hasta el 11 giro. A partir de la vuelta siguiente Agustín pasó a liderar la carrera hasta conquistar su primera victoria en el TCPK. “Era más una victoria de él. No se esforzó mucho en la maniobra que pasé a liderar la carrera. Después contuvo a (Mauricio) Lambirris, que venía rapidísimo”, repasó Agustín.

De esa manera la familia captó los flashes en el podio, en una jornada que quedará registrada para la eternidad para los Martínez. “La emoción mayor era de papá. En mi caso en un principio lo viví como otro podio más. Ahora, con el correr de las horas, lo vivo diferente”, se sinceró.

Las comparaciones con su padre son inevitable. Pero Agustín toma este escenario con naturalidad. Creció siendo el hijo de uno de los grandes exponentes del deporte motor argentino. “Lo tengo como un papá y no como un ídolo. Por eso no me importa que la gente me compare con él. Hago lo mío y lo hago como puedo. Aparte estoy acostumbrado a que la gente le pida una foto o un autógrafo en una estación de servicio o en cualquier lugar. Eso no me afecta”, expresó.

La victoria le permite al menor de los Martínez aspirar por la corona en la categoría. Con 40 unidades Agustín se ubica segundo en las posiciones, detrás de Juan Pablo Gianini, quien lidera la categoría con 61 puntos. El triunfo le dio el impulso necesario para encarar el sprint final con otra perspectiva. Omar, o el Gurí, se posicionó tercero en el campeonato con 39 porotos.

“Acortamos diferencias con Gianini. Ahora quedan las últimas tres fechas donde todos podrán todo. Tendremos que estar más firme que nunca para pelear con todas las últimas competencias”, aspiró, con mucho entusiasmo.

Agustín no sólo tiene la atención centralizada en el TCPK. El próximo fin de semana será uno de los competidores de la segunda fecha de la Copa de Plata del Turismo Pista que se llevará adelante en el Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia. Martínez es uno de los 12 aspirante al título en la antesala de La Máxima.

“Para mucho será nueva pista. Quienes tienen más años tal vez la corrieron en 2015. Esperemos andar bien porque necesitamos la victoria, pero también necesitamos sumar buenos puntos para pelear por el campeonato. De todos modos iremos tranquilo, de a poco. Después observaremos como transcurre el fin de semana”, indicó.

El campeonato es liderado por Otto Fritzler, quien registra 68,5 unidades. De cerca lo sigue Santiago Álvarez, con 67 puntos. El Gurisito suma 24, pero tiene la obligación de conquistar, al menos una victoria, en las últimas jornadas. “La estamos buscando porque quedan solamente cuatro fechas. Si podemos conquistar el triunfo este fin de semana, mucho mejor. Sino la buscaremos en las tres restantes. En La Pampa anduvimos bien anteriormente. En San Nicolás el auto respondió y en San Juan también nos fue bien”, recordó.

Por último, el menor de la dinastía Martínez remarcó que, más allá de luchar por la Copa de Plata, el gran sueño es saltar en la brevedad al Turismo Carretera. “Es lo que aspiramos todos los pilotos que competimos en el TC Pista. Si no se da el próximo año buscaremos ingresar en esa categoría en la temporada 2024. Sino se dará en su tiempo”.