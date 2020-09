Agustín Guiffrey: "Estoy a la altura de pelear un lugar"  

Los minutos de fútbol y los distintos trabajos tácticos que sumó Patronato en lo que va de pretemporada le permitieron a Agustín Guiffrey mostrarse en distintos sectores del campo de juego del predio La Capillita. Tino, que regresó al Rojinegro tras su préstamo por Ramón Santamarina de Tandil, se presentó como una variante para el juego interno del mediocampo. El entrenador Gustavo Álvarez también lo analizó en la ofensiva al ubicarlo, en primera ocasiónsobre uno de los extremos, y luego sobre el centro del ataque.

“Si bien me gusta jugar más en la zona de ataque, de interno también me sentí cómodo. Es mejor que me haya probado en varios sectores para sumar más chances de jugar. El entrenador sabe que puede contar conmigo en varias posiciones”, valoró el oriundo de San Cipriano, en diálogo con Ovación.

Guiffrey disputó siete encuentros oficiales en Primera División con la camiseta del elenco de barrio Villa Sarmiento. En todos actuó sobre los andariveles del mediocampo. Su presencia en el centro del ataque sorprendió. A Tino lo seduce la idea de encontrarse con el arco de frente. “Me gusta jugar en esa posición”, resaltó Agustín. “Jugando de nueve me permite marcar muchas diagonales para buscar el espacio que es lo que me favorece por la velocidad. Los minutos que jugué de nueve me sentí cómodo. En realidad me siento cómodo en el esquema de juego 4-3-3 que implementa Gustavo. Entrenando movimientos de ataque y coordinando la presión en defensa iremos mejorando día a día”, profundizó.

Guiffrey Patronato.jpg Agustín Guiffrey disputó siete encuentros oficiales en la Primera División de Patronato

Tino entiende que esta pretemporada es determinante para ganar terreno en la consideración del DT. Sabe que el entrenador estudia alternativas ofensivas para completar el plantel. Guiffrey observa que, las posibilidades de adquirir protagonismo, depende de si mismo. Sólo debe expresar dentro del campo de juego, y especialmente en cada jornada laboral, todo su potencial. “Sé que pueden llegar más compañeros al plantel, pero estoy a la altura de pelear por un lugar. Tengo que demostrar que estoy a la altura de un equipo de Primera División y que puedo jugar tranquilamente. En los entrenamientos vengo rindiendo muy bien. Espero seguir así y mejorando”, aspiró.

La propuesta futbolística que lleva adelante Patronato desde la llegada de Gustavo Álvarez ilusiona a Guiffrey. “Lo que más me gusta es que propone siempre jugar al fútbol”, subrayó. Luego amplió el concepto: “La idea es cuidar la pelota y cuando no se tiene la posesión presionar alto para recuperar lo más cerca del arco adversario para atacar al rival en pocos toques. Cuando tenemos la pelota intentamos jugar. Cuando se sale del fondo debemos realizar muchos movimientos de salida que tendremos que coordinar con los compañeros, pero le iremos agarrando la mano. En los minutos de fútbol que hemos realizado y en los trabajos en espacios reducidos salen los movimientos. Con la práctica que llevaremos adelante lo iremos mejorando día a día”, afirmó.

Por otro lado, indicó que la eliminación de los descensos en el próximo campeonato les brindará una cuota de confianza para intentar explayar la idea futbolística. Pero advirtió que esa confianza no debe transformarse en tranquilidad. “Siempre que salimos a jugar un partido lo hacemos concentrados y con mentalidad ganadora. Que no haya descensos en el próximo campeonato nos permitirá tener más confianza a la hora de soltarnos, coordinar con los compañeros y si no sale, seguir intentando. No es que nos relajaremos, sino que será todo lo contrario”, argumentó.