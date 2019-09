Agustín Crevy, el hombre récord en Los Pumas

La huella que Agustín Creevy dejará en Los Pumas, seguramente irá mucho más allá de haber alcanzado, con su partido ante Tonga por la Copa del Mundo, a Felipe Contepomi como el jugador con más presencias con la camiseta argentina.

Los 87 caps del hooker con pasado de tercera línea, que debutó con 20 años ante Japón en 2005, es apenas un asterisco más en una carrera que lo tiene como uno de los líderes más influyentes en los últimos años del equipo que capitaneó en 49 oportunidades.

El hombre con sangre irlandesa en sus venas y fanático del club de fútbol Estudiantes de La Plata, siempre fue tercera línea y en ese puesto jugó en Los Pumitas (seleccionado de Menores de 20), Los Pumas e incluso en el extranjero, durante su primera experiencia en Biarritz. Pero en 2009, el por entonces entrenador de Argentina, Santiago Phelan, le propuso pasar a la primera línea.

La transformación demoró en madurar, y a si habitual fiereza en el contacto, su ductilidad en el manejo y rapidez para recuperar pelotas, tuvo que agregarle los secretos del scrum y el lanzamiento en el line.

El actual entrenador de Los Pumas, Mario Ledesma, que fuera su compañero en el Clermont francés, ayudó en su formación. Creevy luego pasaría a Montpellier y por el Worcester inglés, antes de afincarse definitivamente en su país, donde tiene contrato con Jaguares hasta diciembre de 2021.

agu2.jpg

De su récord y su felicidad

Creevy hizo historia a los 4 minutos del segundo tiempo del partido que terminó en victoria de Los Pumas ante Tonga, por 28 a 12, en el Hanazono Rugby Stadium. Al término de ese encuentro señaló que “estoy muy contento, es un logro individual, pero me pone muy feliz haber ganado hoy contra Tonga”.

Al respecto de sus 87 presencias con la camiseta albiceleste, remarcó que “lo que más me llama la atención es la cantidad de partidos que había tenido Felipe (por Contepomi), porque a mi me tocó una época donde se juega mucho más, pero es un honor compartir podio con él, porque es un excelente jugador, lo quiero mucho, es mi amigo y llegar a 87 partidos no se da todos los días, así que estoy completamente feliz”.