Agus Facello, entre los mejores de la Liga de Desarrollo

El base de Paraná, Agustín Facello, está entre los mejores valores de la Liga de Desarrollo de Argentina que se medirá contra el seleccionado de La Liga de Desenvolvimiento de Brasil, el 8 de febrero (18 horas) en Franca, San Pablo, en pleno desarrollo del Juego de las Estrelas de la NBB de Brasil; mientras que en mayo se volverá a disputar el Torneo Interligas de Desarrollo entre el campeón argentino y el del vecino país.

Los elegidos por la votación fueron:

-Agustín Facello (base, Boca Juniors, 1,85 metros, 19 años)

-Federico Elías (escolta, Weber Bahía Blanca, 1,86 metros, 19 años)

-Sebastián Lugo (alero, Quimsa, 1,96 metros, 20 años)

-Agustin Barreiro (ala pivote, Boca Juniors, 1,99 metros, 20 años)

-Christian Bihurriet (pivote, San Lorenzo, 2,08 metros, 19 años).





Además de los jugadores elegidos por la gente formarán parte de la delegación: Tomás Spano (Ferro), Iván Gramajo(Ferro), Manuel Alonso (Libertad), Enzo Rupcic (Instituto), Ignacio Cuassolo (Libertad) y Víctor Leal(Comunicaciones). Agustín Brocal, quien compite en La Liga Argentina con Estudiantes de Olavarría, fue invitado a ser parte de la competencia.

El pivote Víctor Leal , de 22 años, quien defendió el baloncesto Cearense por cinco ediciones de la NBB y también tenía un corto período de tiempo en Limeira (SP), donde jugó la edición 2015 de la LDB. Leal actuó por el Baloncesto Cearense por 5 años y está en su primera temporada en Argentina. Leal está en Comunicaciones de Mercedes, y en su primera temporada allí suma 17.8 puntos y 9.9 rebotes (21,1 eficiencia) por juego en la #LDD.

El cuerpo técnico estará compuesto por el entrenador Sebastián Porta, Juan Pablo Mascaró será el asistente, Ramiro Iván Cornejo el preparador físico, Joaquín García, el kinesiólogo y Sebastián Bilancieri, el Jefe de equipo.

Sobre los jugadores que viajarán además de los del quinteto ideal, Sebastián Portasostuvo: "Se armó una lista de jugadores por posición. A mí consideración se trató de buscar los mejores en cada una de ellas. Es una experiencia hermosa, única. Me tomó por sorpresa, estoy muy agradecido. Me parece que es un evento muy importante, donde tratatemos de hacer lo mejor posible. Me parece que se armó un buen equipo, con muy buenos jugadores, que vienen con participación en La Liga Nacional y Liga de Desarrollo. Trataremos de dar conceptos ofensivos y defensivos para plasmar la idea en la cancha".

"Creo que poder jugar con La Liga de Desenvolvimiento aporta a nuestra Liga de Desarrollo un grado mayor de jerarquía al trabajo que vienen realizando los equipos de Liga Nacional. En esta 5ta edición de La Liga de Desarrollo estamos viendo como día a día los proyectos argentinos se forman e insertan en los diferentes escalones del profesionalismo. Tenemos muchos chicos que están tomando minutos en los equipos de Liga Nacional y eso es un orgullo para todos. Debemos agradecer a los equipos que cedieron a los jugadores", afirmó Sebastián Bilancieri.

En cuanto a la incorporación de Agustín Brocal al plantel, Bilancieri consideró que "sumar a un representante de La Liga Argentina era importante ya que se ajusta más a la representatividad e importancia de La Liga de Desarrollo, muchos jugadores surgidos de La Liga de Desarrollo están jugando Liga Argentina".

Elenco de las "Nuevas Estrelas" NBB

Armadores: Yago Mateus (Paulistano/Corpore) - Felipe Ruivo (EC Pinheiros) - Georginho De Paula (Paulistano/Corpore)

Alas: Vezarinho (Joinville/AABJ) - Didi (Sesi Franca) - Wesley "Mogi" (Botafogo) - Danilo Sena (EC Pinheiros)

Pivotes: Gui Abreu (Sesi Franca) - Douglas Santos (Corinthians) - Victão (Paulistano/Corpore) - Dikembe (Paulistano/Corpore)- Mamedes (EC Pinheiros)

Cuerpo Técnico: Técnico: Helinho Garcia (Sesi Franca Basquete)

AT: Beto Jayme (Paulistano/Corpore) e David Pelosini (EC Pinheiros)