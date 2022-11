Aguas Abiertas: se corre la Villa Urquiza-Paraná

Andrés Solioz

Andrés Solioz es uno de los organizadores de esta tradicional cita que auspicia Diario UNO. El ex nadador habló con Ovación. “Es una reprogramación de la prueba que se iba a hacer el 5 de marzo. Esa vez las condiciones climáticas no fueron las favorables y no pudimos realizarla. Hablamos con los nadadores en su momento y se llega a esta fecha que es el domingo. Tenemos todo armado porque es lo que nos quedó pendiente de marzo. Estamos esperando que lleguen los nadadores y el cuando al tiempo pinta para que esté lindo. Tenemos que cerrar el tema de los guardavidas, ambulancias, traslados y demás. El domingo a las 15 largamos y ojalá que el río este lindo. Creo que será rápida la carrera, con un promedio de llegada de 2 horas aproximadamente”, dijo y agregó: “Tenemos 45 nadadores y es un número lindo aunque nosotros para marzo teníamos 60 nadadores, pero ahora hubo algunas bajas porque tienen otros compromisos”.

Aguas abiertas (1).JPG Gatica en el centro de alto rendimiento de la Quiaca, entrenando.

Mauricio Gatica

Luego de algunas ausencias en las aguas abiertas y metido de lleno en el mundo de triatlón, el bovrilense Mauricio Gatica será parte, nuevamente, de la competencia. “La verdad que estoy muy contento porque fue todo un proceso que pasé desde el momento que dejé la natación amargado cuando me dejaron afuera de la Santa Fe-Coronda cuando yo había clasificado. Pasaron varios años para que las ganas de estar en las aguas abiertas volvieran. Estoy re contento de hacer esta. Mi última carrera fue en el 2019 cuando hice la clasificación de la Santa Fe-Coronda. Hice el tiempo y no me convocaron. Y la última carrera oficial fue la Santa Fe-Coronda del 2017”.

Florentina Sigura

Florentina tiene 15 años y estará de estreno en la Villa Urquiza-Paraná. “Este será un nuevo desafío para mí ya que e sla primera vez y siendo la más chica. Me entrené duro y la verdad es que me siento bien. Mi objetivo será hacer una buena carrera. Estoy agradecida con Andrés (Solioz) ya que me ayudó y me dejó correrla con mi edad. Queremos seguir sumando experiencia como estas”.

aguas abiertas 1.jpg Mateo Oviedo / UNO

Santiago Boviez

Santiago viene de correr la Santa Fe-Coronda y mientras curan los achaques propios, esperan hacer un buen papel en la del domingo. “Viene Damián, todos lo conocemos así que vamos a molestarlo lo más que se pueda porque es la última de este animal. Yo estoy un poco cansado, pero esperemos hacer una buena carrera”.

Santiago Petrucci

El paranaenses también estuvo en Santa Fe y sintió el rigor. “Físicamente me duelen los hombros y las piernas así que sólo estamos haciendo un trabajo regenerativo. Trabajé en lo técnico más que nada. En la última que hice quedé tercero así que si podemos el mismo puesto o mejorarlo”.