Agostina Holzheier, apuntada por el City inglés

De la suspensión y de esta posibilidad, la diez habló con Ovación. “Estuvimos concentradas, más o menos, tres semanas preparándonos física y mentalmente para el Sudamericano que se iba a desarrollar en noviembre. Lamentablemente se suspendió, pero siempre con la mente en frío para seguir preparándonos. Las cosas por algo pasan”, comentó y de inmediato agregó: “Cuando nos dijeron que se suspendió el Sudamericano la verdad que me bajoneó una banda. Igualmente nos habían dicho que era una posibilidad suspenderlo y que se postergaba para enero del año que viene y al final no se hará. Lo que sí se hará es un torneo aparte sin clasificación porque la 2003 ya no puede participar. Me bajoneó bastante, pero las cosas pasan por algo. Ahora debemos prepararnos para lo que viene”.

Para el final del 2020 no queda mucho. En consecuencia tampoco se puede planificar tanto respecto del futuro. “No queda mucho para que este año termine así que las metas pasan por entrenar y mejorar cada día las debilidades que uno pueda tener. Mejorar y ser mucho más jugadora para cuando me toque viajar y volver a representar al país nuevamente”.

En el futuro de Agostina apareció un club de Inglaterra que se la quiere llevar. El tema es que para poder aceptar debe ser mayor de edad. “Desde el primer momento que hablé con mi representante la idea siempre estuvo de poder salir de Argentina, de ir a Europa a otros clubes más importante. Hay propuestas y clubes interesados y yo me incliné por uno que es en Inglaterra. Existe la posibilidad aunque para irme debo ser mayor todavía. Esto no significa que vaya a este club o a otro. Existe la posibilidad que sea ese u otro. No está nada resuelto. Voy a esperar que pase este año y lo voy a analizar el otro con otra mentalidad. Veré lo que más me conviene y qué clase de club es para ir agarrando ritmo y después ir probando en otros clubes avanzados en el femenino, profesionales”, narró

E insistió: “Mi idea es irme de Argentina y más para trabajar en lo profesional, pero si no se da eso, hay que volver a intentarlo. Sino seguiré un año más acá en Unión hasta que me pueda ir afuera y seguir avanzado”.