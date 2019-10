Afronta un nuevo desafío en España

Tiene 22 años y hace 16 que juega al rugby. Nació de las canteras del Paraná Rowing Club y hoy el paranaense Augusto Godoy tomó la determinación de mudarse hacia España para defender los colores de CAR Sevilla (Club Amigos del Rugby), elenco que milita en la División de Honor B y donde comparte equipo con otro ex-Remero como lo es Martín Modenutti. La meta que tiene es seguir creciendo dentro de este apasionante deporte.

“Esta posibilidad se dio hace una par de semanas. Fue un domingo al mediodía cuando recibí un mensaje de Martín Modenutti y los dirigentes del club. Ellos me preguntaron si estaba en condiciones de formar parte del equipo para esta temporada y les dije que sí”, confió el entrerriano respecto de cómo se dio todo para poder emigrar a Viejo Continente y agregó: “El club se llama Amigos Rugby del Rugby de Sevilla y estamos jugando en la Liga de Honor B de España”.

La recepción fue excelente, según el propio Augusto: “Me recibieron muy bien desde el primer día que llegue. Me hicieron sentir como en casa y me dieron todo el apoyo para lo que necesito. La verdad me siento muy a gusto acá y estoy muy contento”. La acción ya comenzó así que el ex-Rowing deberá acoplarse a un equipo en ritmo de competencia. “El campeonato empezó hace cuatro fechas ya. Este fin de semana se juega la quinta de local con Almería”, afirmó.

“Los objetivos que me propongo en lo personal es aprovechar esta oportunidad, quiero seguir creciendo como jugador y sin dudas sacarle el máximo provecho a esta chance que es única y no se da todos los días”, dijo respecto de lo que se propondrá en suelo europeo.

Finalmente plasmó las diferencias en el juego comparando el Torneo Regional del Litoral con la Liga B de España. “En cuanto a lo que es el juego si se notan un poco las diferencias. En Argentina se juega un rugby mucho más dinámico y un poco más agresivo que acá, pero también es parte de cómo se juega acá al rugby. De a poco nos iremos adaptando y poniendo a tono con el equipo”, dijo.