AFA: Zamora se capacita esperando la vuelta

El golpe por el parate del fútbol se sintió es distintas áreas y el arbitraje es uno de ellos, más los colegiados del fútbol que fin de semana tras fin de semana iban recaudando su sueldo mensual. Daniel Zamora es uno de los colegiados de la Liga Paranaense que mantiene un vínculo directo con AFA. El árbitro paranaense antes del inicio del aislamiento social obligatorio formaba parte de las distintas ternas del Torneo Federal A.

Desde su hogar donde cumple con el DNU nacional el colegiado contó como vivió este tiempo de pandemia y de las distintas capacitaciones de la cual formó parte a través del Consejo Federal de AFA

“Cuando todo arrancó me agarró en Mar del Plata, por dirigir Otamendi y Camioneros. Fue la última vez que jugué, una jornada rara. Ahí ya se aplicaron distintos protocolos. Luego ya me aislé en mi casa y aproveche el tiempo para replantearme algunas cosas, para ir trabajando en este tiempo”, contó Daniel Zamora.

Y agregó: “Luego comencé a entrenar con los chicos de Geofut y kinesalud para mejorar algunos aspectos físicos. Además siempre me mantuve en pie con las ganas y pensando en el próximo partido. Si bien uno vive con la incertidumbre uno está pensando que hacer y que no, para volver de la mejor manera. Por mi situación de profesional puedo entrenar al aire libre, estamos exceptuados”.

Zamora que tiene una relación de dependencia con AFA contó: “Nos mantienen el sueldo al día y es algo muy importante. Además nos bombardearon con capacitaciones donde están los grandes árbitros de AFA. Se hace un ida y vuelta con las mismas armas de los colegiados de primer nivel a través de zoom”. Por otro lado, el colegiado contó los otros caminos que tomó en la cuarentena: “Formó parte del municipio y volví a trabajar los fin de semanas cosa que antes era imposible por el arbitraje y empecé a hacer hora extras como se dice. Además en algunos pasajes de la cuarentena hice algunos licores caseros para vender”.

En cuanto a la vuelta: “Uno no sabe cuándo será, hay personas capacitada para decidir cuando vuelve a rodar la pelota”, agregó Daniel Zamora. La Pantera, como lo llaman en el mundo del arbitraje local, dejó un mensaje para la gente: “Desde mi lugar les pido respeto y cuidarse por todos los que nos rodean. Hoy pensamos no en uno sino en las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Sé que hay gente que la está pasando mal pero debemos unirnos para ayudar al otro y nivelar la situación para no perder a nadie ni nada”.