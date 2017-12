AFA presentó su plan para que vuelvan los visitantes

La Asociación del Fútbol Argentino presentó hoy el "Programa de retorno de visitantes y seguridad en estadios", en su sede de la calle Viamonte. El presidente, Claudio Tapia, y el presidente de la Superliga, Mariano Elizondo, fueron los principales oradores.





El plan tiene como meta la reinserción del hincha visitante y aquellos que no son socios para después del Mundial mediante el uso del denominado pasaporte del hincha. Se trata de una especiede Fan ID, como el empleado en las citas mundialistas, y los hinchas deberán empadronarse vía Internet.









Según informo el máximo ente del fútbol argentino, se creará una base de datos inteligente que evitará la venta de entradas a personas con prohibiciones para ingresar a los estadios.





La decisión de aplicar el Plan recaerá sobre el club local y la seguridad encargada de proteger a aquellos que asistan al evento, pero de ser afirmativa no implicará reciprocidad automática entre los equipos. Clubes como Boca, River, Central y Newell's, entre otros, no estarían dispuestos a recibir visitantes y es por esa razón que se decidió que no exista reciprocidad.





Finalmente, no serán los clubes quienes vendan las entradas, sino que habrá un sistema electrónico que expenderá tickets físicos o virtuales a nombre del comprador y con todos sus datos. Esto representa un claro intento de terminar con el negocio de la reventa que siempre significa plata fácil para los barras, así como también lograr la clara identificación de aquel que asiste al evento.













Al momento de adquirir el ticket, el comprador deberá acreditar su identidad o presentar su pasaporte. No habrá venta de entradas el día de los partidos, dado que se dejarán de emitir 72 horas antes del inicio del evento.





Por lo pronto, el plan se aplicará sólo en Primera División, así que las demás categorías deberán esperar y ver qué resultados da el nuevo sistema.