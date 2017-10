AFA le dijo chau al polémico 225

La Asamblea Ordinaria de la AFA ratificó este jueves en el predio de Ezeiza la derogación del Artículo 225 del Reglamento de Transgresiones y Penas, dándole carácter oficial a la resolución tomada por el Comité Ejecutivo de la Asociación en julio pasado.





Aprobada por unanimidad, la derogación le pone punto final a uno de los artículos más polémicos del Reglamento, criticado en innumerables oportunidades por la forma (poco ética) en la que los clubes lo aplicaban. "A partir de ahora, que un jugador vaya a la Selección Nacional tiene que ser prioridad para todos", dijo Tapia hace unos meses.





Los puntos aprobados en la Asamblea

1º) Declaración de que la Asamblea ha sido convocada y está compuesta en conformidad con los Estatutos de la AFA; aprobación del orden del día (art.30, apartado 2, incisos a y b, del Estatuto);



2º) Nombramiento de tres delegados encargados de verificar los poderes (art. 49º del Reglamento General); Cargos designados:

Sr. Adrián Vairo (Presidente C.A.Brown)

Sr. Gabriel Grecco (Presidente C.A. Atlanta)

Sr. Horacio Tomassini (Presidente de la Liga Regional Obereña de Fútbol Oberá - Misiones).

3º) Nombramiento de dos delegados encargados de verificar y suscribir el acta (art. 30, apartado 2, inciso d, del Estatuto; y, art. 51º del Reglamento General);

4º) Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Recursos y Gastos al 30 de junio de 2017; y el dictamen de la Comisión Fiscalizadora referido a la documentación citada precedentemente (art. 25, inciso h, del Estatuto) *

5º) Cálculo Preventivo de Recursos y Gastos para el período comprendido entre el 1º de julio de 2017 y el 30 de junio del año 2018 (art. 25, inciso i, del Estatuto).

6º) Elección de tres -3- integrantes del Tribunal de Etica (art. 25°, inc. d y art. 62°, apartado 1, inciso b, del Estatuto); y de un -1- integrante del Tribunal de Apelaciones (art. 25°, inc. d y art. 62°, apartado 1, inciso c, del Estatuto).





Cargos establecidos a raíz de la votación:

Tribunal de Ética: Norberto Minguillón, Marcelo Vázquez y Pablo Barbieri.

Tribunal Electoral: Gustavo César Romano y Anselmo Onetto

8º) Ratificación de la Derogación del art. 225º del Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA (art. 25º, inciso a; y, art. 30º, apartado 2, inciso k, del Estatuto);

9°) Ratificación de la Reincorporación del Centro Social y Recreativo Español a la Primera Categoría "D" (art. 9°, apartado 1, y art. 10°, apartado 1, inciso e, del Estatuto);

10°) Ratificación de la Afiliación del Real Pilar F.C. a la Primera Categoría "D" (art. 9°, apartados 1 y 2; y art. 10°, apartado 1, inciso e y apartados 2 y 3; artículo 11º; y, art. 30º, apartado 2, inciso s, del Estatuto); y,

11°) Afiliación de la Liga del Ramal de Fútbol, con asiento en la localidad de San Pedro, Provincia de Jujuy (art. 9°, apartado 1, y art. 10°, apartado 1, inciso f, del Estatuto).

6)- Elección de un -1- integrante del Tribunal de Disciplina (art. 25°, inc. d y art. 62°, apartado 1, inciso a, del Estatuto); y de dos -2- integrantes de la Comisión de

Apelaciones Electorales (art. 25°, inc. e, del Estatuto; y, art. 3°, apartado 1, art. 5° y art. 6°, del Código Electoral);



7º) Elección de un Miembro Suplente del Comité Ejecutivo para cubrir el cargo vacante por el mandato hasta el año 2021 (art. 35º apartado 11; art. 25º, inciso c; y, art. 28º; art. 30º, apartado 2, inciso o, del Estatuto);