Adrián Vugner, después de 8 años, volvió al arco de Atlético Maciá

"Atajar después de 8 años en mi querido Club Atlético Maciá me genera mucha emoción. He pasado por todo, por errores y aciertos pero nunca me imaginé volver a jugar con todo lo que viví con mi familia y por mis problemas de salud", dijo el portero haciendo referencia a las sensaciones que le dejó estar en una cancha de manera oficial nuevamente.Luego, agregó: "Es lindo aportar. Fui técnico de estos muchachos y de las inferiores. Se muy bien las condiciones de Tomás (Rébora) y Pablo (Cerrutti). Tomás tenía un golpe y no podía atajar y Pablo se ha tomado un merecido descanso, ha dado mucho por el club. Le agradezco mucho que me haya estado apoyando afuera. Gonzalo me dijo para que ocupe este lugar y pensé toda la noche en este encuentro, tuve nervios como tenía a los 14 años como cuando debuté en primera. La alegría es enorme".Una noche "soñada", así lo describió Vugner a su regreso. "Le quiero decir a la gente de Atlético que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo como jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Vamos a levantar a nuestra institución. Tenemos que mirar lo bueno de Martín Fierro y progresar también desde ahí. Salir bicampeones de esta liga tan importante se merecen las felicitaciones. Han hecho un buen trabajo. Que el Fierro esté arriba nos va a llevar a la sana competencia".También, felicitó a Adrián Libert que anunció su retiro de las canchas. "Quiero saludar a mi amigo Adrián que ha sido un excelente deportista durante todos estos años y muy buen jugador", indicó."Que la gente nos tenga paciencia, que venga, acompañe, pregunte en que hay que colaborar en la parte directiva, del cuerpo técnico, con nosotros los jugadores, etc. Esto está abierto a todo", respondió el "uno" haciéndole un pedido a los hinchas del Rojo.Además, habló sobre cómo vive el presente el plantel. "Hay que volver a tener confianza en nosotros y dejar de lado la historia grande que tenemos pero siempre respetándola. Tenemos que escribir nuestra propia historia. Yo tengo 40 años y estoy disfrutando de mis últimos entrenamientos pero hay chicos que tienen muchas condiciones aunque no debemos cargarles todos a ellos. Esto es un proceso. Vamos a formar un buen grupo. Necesitamos a todos pero sin críticas, que las haremos entre nosotros puertas para adentro. El CAM es un gigante que se va a despertar", subrayó.Por último, analizó al rival, 25 de Mayo, que también será adversario en el Copa Victoria. "Por suerte les ganamos otra vez. Es un partido importante el que tenemos en Victoria, ojalá la gente nos acompañe", culminó, en su mano a mano con la página oficial de Atlético Maciá.