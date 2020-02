Adrián Gayoso: el capitán de la Bomba

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca, por herencia. Familia bostera, todos mirando Boca desde chiquito.

—¿Un club?

—Paracao. Pasé muchos años en Estudiantes y lo que se ha brindado en este tiempo Paracao ha sido más grande de lo que fue mi primer club.

—¿Un triunfo?

—La primera vez que salimos campeones fue con la base de esta misma banda que tenemos hoy en Sub 16. Fuimos campeones de la Liga Paranaense con Estudiantes. El técnico era Guillermo Escanés y jugaban Destri, Mati Maier, entre otros. Es un gran recuerdo.

—¿Un equipo?

—El Paracao de ahora. Lo veo muy bien.

—¿Un compañero con el que compartiste vestuario?

—Mariano Destri, un gran amigo, un gran hermano que estuvo siempre. Y Facundo Martínez Correa.

—¿Una cancha?

—El Aldo Cantoni de San Juan. Me tocó jugar ahí y es imponente.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Probablemente la última pelota que picó cuando salimos campeones de la Liga en Sub 16 contra Cerrito.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Ginóbili, Messi, Maradona, Lucha Aymar y Marcos Milincovic. Marcos fue un referente para mí cuando estaba empezando.

—¿Y tres del mundo?

—Federer, Jordan y Messi.

—¿Para qué sos bueno?

—Para el vóley. Mi vida gira alrededor del vóley porque juego y lo enseño y lo vivo con pasión.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Pasar momentos con amigos, comer asados, tocar la guitarra y, cuando se puede, hacer otros deportes. Me considero un adicto a los deportes.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las cucarachas. Mis amigos lo saben y cuando ven una, están pendientes y me avisan, ja.

—¿Qué cosas te sacan?

—Dar el 100 en el entrenamiento es algo que trato de hacer siempre y ver un compañero que regula me saca.

—¿Que cosas te hacen reír?

—Anécdotas bien contadas de los amigos.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Una Play 3 a Saucedo que es mi técnico. Me hizo cuatro cuotas y me mató con el precio. Estábamos en 2017 y me dio el FIFA 2009, 2010, 2011. Para qué los quiero. Ahí está la caja con los juegos.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Lavaba autos en un estacionamiento y recuerdo haber ahorrado para comprar unas rodilleras.

—¿Una comida?

—Asado.

—¿Un postre?

—El flan con dulce de leche.

—¿Una bebida?

—La Coca Cola.

—¿Qué música escuchás?

—Variado. Me gusta de todo.

—¿Una banda o solista ?

—Cruzando el Charco.

—¿Una película o serie?

—Breaking bad

—¿Un viaje?

—Bariloche cuando fui a jugar el snow. Una experiencia hermosa.

—¿Una ciudad?

—Paraná.

—¿Un barrio o lugar de Paraná?

—La Costanera me parece hermosa y me gusta mucho el río.

—¿Qué lugar te gustaría conocer ?

—Europa: Francia, Italia, Grecia, todo lo que es Europa. En algún momento lo voy a hacer.

—¿Un hombre?

—Mi viejo Oscar.

—¿Una mujer?

—Mi vieja Marta.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Julián Azaad, un referente.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A Destri que se le vuelan los patos rápido.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Tenista. Si me hubiese dedicado, creo que hubiese andado muy bien.

—¿A quién le sacás la roja?

—A los políticos.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de River.

REDES

—¿Cuántos grupos de Whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Un montón, pero soy del contacto directo.

—¿Quién te gustaría que te siga en Instagram?

—Messi.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en que lugar del mundo?

—Con Messi con la Copa del Mundo.

El capitán que va por todo en Paracao

Adrián Gayoso nació el 22 de agosto de 1989 en Paraná. Jugó al fútbol, básquet y tenis, deporte que practica hasta hoy, pero su pasión fue y es el vóley.

Comenzó a los 10 años en el Club Atlético Estudiantes hasta los 27 años. En el medio jugó el TNA con Echagüe, Rowing y Villa Libertador San Martín (en su única participación).

A los 27 años con la camada del CAE deciden emigrar al sur de la ciudad para jugar en Paracao.

Formaron la Primera y a partir de allí el vóley comenzó a crecer hasta formar todas las categorías.

Con La Bomba salió campeón de la Liga Santafesina, Provincial y tricampeón de la Paranaense.

En Paracao lleva tres ligas consecutivas y este año arrancó con todo. Lleva tres triunfos en tres presentaciones. En lo personal lleva disputadas diez Ligas.

Adrián es uno de los grandes referentes de las institución y además es entrenador.

También jugó toda su carrera al beach y fue variando entre la arena y las ligas nacionales. Representó a la provincia en varios torneos. Integró seleccionados entrerrianos y locales.

Además fue uno de los jugadores que disputó el circuito de snowvóley.

Jugó la tercera etapa del certamen que se disputó en Bariloche.