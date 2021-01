Adrián Bastía quiere una chance en Racing

"Me encantaría dirigir a Racing pero creo que no es el momento. Hoy estoy disfrutando de otras cosas y juntando más experiencia. En algún momento me va a tocar y quiero estar preparado. Por ahora sigo alentando", comentó en una entrevista con Una Moneda Al Aire. Además, opinó sobre la renuncia de Diego Milito como Secretario Técnico. "Viéndolo de afuera, Racing viene haciendo las cosas muy bien. Conociendo a Milito, si se fue será con su justa razón por lo que pretendía y no le daban. Hay cosas que no comparte y no se dieron y está en su derecho de irse", expresó.

El presidente Víctor Blanco aseguró que se focalizarán en encontrar un reemplazante para Milito y después buscarán al sucesor de Beccacece en el club. Por el momento, el que parece principal apuntado como mánager es Claudio Úbeda, también campeón en 2001 con La Academia y que actualmente se desempeña como Coordinador del Fútbol Infantil. Además, la dupla de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto serían los candidatos más fuertes para suplir a Beccacece.