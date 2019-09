Adrenalina pura en los 170 kilómetros

La Ultra Trail de Mont-Blanc (UTMB) contó con la participación del paranaense Martín Hepp de 42 años. El entrerriano se preparó y cumplió. Llegó en la mitad de los 1.556 que lograron llegar a la cima porque el resto abandonó. En total largaron 2.543 ateltas. Sueño cumplido para Hepp que largó desde Francia, pasó por Italia y Suiza y regresó a suelo francés pasando por calor y frío, soportando tormentas y otras contingencias más. Increíble. Fueron 42 horas y 9 minutos de pura adrenalina, esa que será difícil de borrar de su memoria. Ayer el atleta contó su experiencia en UNO.

—Una vivencia única.

—La verdad que tremendamente feliz de haber podido ir y logar Atletismo completar esa vuelta de 170 kilómetros alrededor del Mont-Blanc.

—¿Cómo te suenan esos 170 kilómetros?

—Uff... y bueno, uno pasa sueño, tiene algunas molestias, pero eso después queda en el olvido y la felicidad de haber llegado es lo que queda para siempre.

—¿Todo en montaña?

—El circuito empieza en Chamonix que es un pueblito de Francia. Luego pasa por Italia, Suiza y regresa a Francia, da toda la vuelta y siempre por montaña. Sólo el 2% de la carrera tiene calle, al principio y al final. Después es todo sendero de montaña.

—¿Cómo fue el entrenamiento previo?

—El objetivo es llegar y estar ahí en la largada, después dentro de la carrera tenemos un montón de parámetros que no manejamos y que os sabemos cómo lo vamos a solucionar. La idea es tener experiencia en carreras largas, haber hecho carreras similares. Yo en mi caso tengo tres carreras previas de 160 kilómetros y sumó ocho en total de más de 100 kilómetros. Para esta carrera en particular me propuse ir por lo menos un a vez al mes a la montaña ya sea a entrenar o en carrera. Fui a Córdoba, a Neuquén a correr. Una vez por mes. Otro dato relacionado con la preparación. Tengo 20 ultramaratones hechas (más de 42k), de las cuales 8 son de 100k o más (como te había dicho). Mi entrenador es Gustavo Reyes, historia del Trail en argentina, varias veces formó parte de la selección argentina de Trail.

—Hay que entender lo que es la montaña.

—Claro. Para comparar. Acá un paranaense sube la barranca por tierra en un rato y allá lo hacemos en una hora y media y todo para arriba y no se termina más. Caminamos en esos tramos.

—¿Cómo se llama tu mujer?

—María Lorena Godoy.

—¿Por qué fue tan importante?

— La verdad que gracias a ella lo hice. Hay un 99% del chaleco finisher que le regalé en la llegada porque me asistió en los cinco puntos donde se permitía asistencia en la carrera. Incluso en la mitad de la carrera tuve un bajón porque hizo mucho calor, se me bajó la presión y ella me ayudó mucho para salir de ahí. Después me siguió ayudando mandándome mensajes en la carrara y demás. Eternamente agradecido.

—¿Esto es motivo de qué?

—El 90% de los corredores de trail lo hacemos por superación personal. Hay un 10% que lo hace más competitivo, pero el resto somos corredores amateurs que vamos a la montaña a superarnos a nosotros mismos. Yo arranqué hace seis años con mi primera carrera de 10k y de ahí en más quedé enloquecido con esto. Siempre quise un poco más, pero consciente y progresivamente. Además haciendo cambios en la nutrición y mucha conciencia. Así las metas llegan.

—¿La novena dónde es?

—De más de 100, ya estoy inscripto en los 160 de la Patagonia Run que es el año que viene, pero apenas regresé de UTMB ya quiero volver. El tema es la cuestión económica. Es algo que te atrapa y no te deja salir. LA UTMB. La Ultra-Trail de Mont-Blanc es una ultramaratón de montaña. Tiene lugar una vez al año en los Alpes, atravesando Francia, Italia y Suiza. Con una distancia de unos 170k y un desnivel positivo de unos 10.000 metros, se la considera la carrera a pie de Trail running más prestigiosa del mundo. Es una de las carreras más numerosas, con alrededor de 2,500 participantes. Mientras los mejores corredores completan el recorrido en poco más de 20 horas, la mayoría de los corredores lo hacen entre 30 y 46.