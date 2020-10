Acrobacia: el deporte y el arte se fusionan en el aire

Se necesita de una gran entrega, talento y responsabilidad a la hora de entrenar para llevarla a cabo. Ovación fue testigo de ello en el Club Atlético Paracao donde la instructora María José Álvarez, de 25 años, da sus clases en plena pandemia Acrobacia Aérea y con los protocolos pertinentes. Debería haber estrenado el espacio en marzo, pero el coronavirus arruinó los planes. Ahora habilitaron y están felices por el regreso.“Estuvimos mucho tiempo sin hacer nada, paradas. Fueron meses y la verdad que ya no sabíamos que hacer. Estamos re contentas por haber vuelto y estamos muy cómodas”, le confesó a Ovación en primero lugar y de inmediato se metió de lleno a desarmar su actividad: “Esto es acrobacia aérea y nosotros la categorizamos en los elementos que usamos que son tela, trapecio y lira, por el momento. Yo a la disciplina la desarrollo hace 10 años y doy clases hace seis. No hay un lugar donde se pueda estudiar la disciplina, sino que uno cuando se dedica a dar clases va tomando seminario en distintos lugares de la provincia o del país, donde sea”.

El espacio físico en Paracao es realmente cómodo y está acondicionado de la mejor manera para la práctica de la acrobacia. Esta actividad, como le pasó a otra debería haber arrancado en marzo, pero la pandemia complicó todo. Luego ponía primera en septiembre, pero se frenó. Ahora, hace poco, con las nuevas habilitaciones lograron el ansiado regreso: “Estoy hace poco acá. Iba a empezar a principios de septiembre primero, pero justo se frenó todo y ahora retomamos hace tres semanas y la verdad que acá tenemos para largo porque el lugar es hermoso y estamos muy cómodas. Yo estoy dando clases los martes y jueves. Tengo dos grupos de 18 a 19 y de 19 a 20 y viene chicas de 13 años en adelante, es infinito”. En la normalidad las clases de acrobacia aérea duran dos horas, pero cómo estamos en pandemia sólo se puede entrenar por espacio de una hora.

Así lo explicó María José. “La disciplina se da por espacio de dos horas por día ya que se hacen 40 minutos de entrada en calor, se desarrolla la disciplina y luego son 20 minutos de elongación para finalizar. Ahora en el contexto de pandemia nos permiten nada más que una hora de actividad física. Como tengo un cupo grande de alumnas tuve que dividir el grupo en dos. De hecho tengo gente esperando, pro hasta que no se habilite más cantidad no se puede”.

Danza ¿Qué es la acrobacia aérea? Se trata de una disciplina física inspirada en el arte circense que acondiciona el cuerpo y el alma por medio de ejercicios suspendidos en el aire que combinan fuerza, resistencia, gravedad, cardio, flexibilidad y mucha espiritualidad.

Para esta actividad, la meta final de cada año la marca la muestra anual, pero como se estuvo sin entrenar durante mucho tiempo, el objetivo cambió: “Todos los años nosotros hacemos una muestra anual donde justamente el objetivo para las chicas es esa muestra donde cada una durante meses se prepara para perfeccionar cosas que luego son expuestas en ese momento. Ahora el objetivo más que nada va en la recuperación de todo lo perdido, la fuerza, la coordinación, la resistencia y poder avanzar en eso”. “Se trabaja absolutamente todo el cuerpo y la entrada en calor debe ser sumamente completa y luego intento que las alumnas pases por todos los elementos, que no se queden con uno solo por más que les guste. Intento que puedan trabajar todo en conjunto”, comentó. Finalmente habló de la parte competitiva, algo que no persigue Álvarez.“Hay provincias y países en los que sí se hacen competencias, pero no es a lo que yo me quiero enfocar. Esto es un arte y los que se busca es inculcar el arte sobre todo y el amor a esto. Hacerlo por puro placer y por progreso propio, nada más”.