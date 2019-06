El nombre de Lucas Mancinelli fue uno de los primeros que circularon en el mercado de pases de Patronato. Su llegada a barrio Villa Sarmiento se produjo casi dos semanas después de que saliera a la luz su posibilidad de incorporarse al Rojinegro. El flamante futbolista del Santo rescindió el jueves su vínculo contractual con Temperley para sumarse al día siguiente a las órdenes del entrenador, Mario Sciacqua.

La presencia del entrenador santafesino fue determinante para que el mediocampista decidiera trasladarse a la capital entrerriana y dejar de lado otras propuestas. Sciacqua lo dirigió en la temporada 2017/18 en Olimpo de Bahía Blanca. Mancinelli sabe que cuenta con la confianza del DT. Y este fue uno de los principales argumentos para aceptar la oferta laboral que recibió de parte de la dirigencia entrerriana.

El mediocampista que realizó divisiones formativas en Lanús realizó su carrera en tres categorías. Los desafíos que asumió en Primera División estuvieron orientados a luchar por la permanencia. Está acostumbrado al barro, al sacrificio y la humildad. Por eso no teme convivir con el fantasma del descenso en el proceso que abrió ayer en Patronato.

“Son desafíos que me da el fútbol, desafíos que me pongo. Este es otro lindo desafío que ya he experimentado y aunque muchos dicen que pelear por un campeonato es lindo, cuando uno lucha por la permanencia también se lleva muchas cosas lindas”, describió Mancinelli en diálogo con Ovación luego de su primer entrenamiento con la pilcha del Rojinegro.

El mediocampista remarcó los escenarios que se presentan al integrar un plantel que se prepara para escapar de los últimos escalones de la tabla de los promedios. “Es todo en base al sacrificio, entrenar en forma constante todos los días, porque a veces no jugás como querés y siempre tenés que dar la cara. A eso estoy acostumbrado”, infló el pecho.

El ex-Temperley reconoció que recibió ofertas de distintos clubes, pero el llamado de Mario Sciacqua allanó su llegada a la capital entrerriana. “Tenía propuestas de otros clubes, pero me sedujo la posibilidad de retornar a Primera División. Además cuando me llamó Mario (Sciacqua) supe que la confianza está. Confío en él y él en mí. Eso fue vital para tomar esta decisión”, resaltó.

A lo largo de su carrera Mancinelli cumplió funciones en distintos sectores del campo de juego, todas desde el carril derecho. “No hablé todavía con Mario, recién llego. Queda toda la pretemporada para hablar y trabajar, pero él sabe en la posición en la que me puede utilizar”, indicó. Luego agregó. “Al equipo le puedo aportar sacrificio. Jugar al momento de tener la pelota y al momento de no tenerla dejar la vida por el compañero. En Patronato me encontré una familia porque están todos muy unidos y es un grupo muy lindo. Yo vengo a sumar”, concluyó.