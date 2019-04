Acosta pelea el ascenso sin contrato

Norberto Acosta sigue al frente del plantel de Gimnasia de Concepción en el Torneo Federal A a pesar de no renovar su contrato. Él y todo su cuerpo técnico se encuentran en esa situación pero siguen con un equipo que se prepara para ir por el ascenso a la B Nacional. Mientras espera por el rival para la tercera fase, que será un ida y vuelta desde el 28, Acosta habló con Ovación sobre el momento del Lobo, la motivación y lo que viene para Gimnasia dentro de 15 días.

Tras el amistoso que terminó con goleada ante Achirense, Acosta comenzó la charla con el balance de lo hecho hasta ahora: "El balance de la segunda etapa, ya con todo el tiempo que pasó, es muy bueno, porque haber llegado a esta instancia ya clasificado era mucho, a pesar de que siempre queremos más. Pero con todos los problemas que acarreamos en este torneo fue más que bueno. Desde el hecho de tener que revertir lo de mitad del año pasado, cuando tuvimos que jugar un partido con Depro para no descender, ya es otra la imagen, totalmente distinta y es lo que queríamos cambiar y se logró. Nos faltó un puntito para poder clasificar al Pentagonal pero, así y todo, creo es muy bueno, contento de la segunda parte".

Ese envión que traía el equipo se paró por esas inexplicables diagramaciones de los torneos del Consejo Federal. Pero para Acosta: "El parate es según como uno lo mire y va a depender del resultado. Si pasamos van a decir que vino bien porque recuperamos a Maxi Rodríguez, a Lazza que terminó desgarrado, pero si quedamos afuera van a decir que nos afectó desde lo futbolístico, es según cómo se lo mire. Todo dependerá del resultado". Al mismo tiempo agregó que, a pesar de no jugar, "los muchachos están motivados. Creo que hoy la primera sensación es saber con quién vamos a jugar. Ya hubo unos cruces y sabemos más o menos quiénes pueden ser, y pasa por ahí la ansiedad. La motivación la logramos en el día a día, cambiar un poco la rutina, los trabajos, de mantener la competencia, porque nada nos puede dar lo mismo. No podemos dejar pasar el tiempo así nomás. Es un trabajo que vamos llevando bien. Los jugadores están motivados y solo esperando con quién nos tocará el 28".

El DT descartó alguna preferencia en cuanto al rival que le pueda tocar: "No espero ningún rival en especial, sea quien sea definiremos en casa y eso es lo más importante. Creo que serán duros, clasifican los mejores a esta instancia. Se hace duro en esta instancia que es idea y vuelta y será complicado. Está Madryn, que se armó para subir y por esas cosas del fútbol esta acá, y Estudiantes de San Luis también es muy duro. Las Parejas también, con el cambio de técnico, que ajustó algunas cosas y de pasar a pelear abajo están arriba ahora. O Sol de Mayo, que ya nos enfrentamos en un partido abierto duro, difícil. Pero nos toque quien nos toque tenemos que sacar un buen resultado de visitante y luego definir acá, en Concepción. Hay mucha paridad, puede pasar cualquier cosa, no hay un Talleres de hace tres años, un Agropecuarios, un Central Córdoba, con planteles ricos e importantes que marcaban la diferencia, que a la larga sabías que llegaban a ascender. El más parecido es Estudiantes y el resto es parejo, se define en los detalles. Nos ilusionamos, pero tenemos que ir pasando las llaves. Podemos llegar hasta las finales, sin dudas, pero tenemos que ser inteligentes e ir paso a paso".

Para el final quedó la mirada general sobre lo que armó en Gimnasia y la incertidumbre sobre su futuro, sobre su continuidad: "Cuando llegamos el plantel ya estaba armado, jugando una Reválida que no era nada bueno. Nosotros llegamos en enero y a los pocos días teníamos que salir a la cancha por Copa Argentina y eso no te da tiempo para trabajar en lo físico y lo táctico, para plasmar una idea. Con el correr del tiempo fuimos moldeando nuestro parecer, tuvimos una pretemporada larga muy buena, que se vio reflejada en esta temporada, en la que muchos nos quieren evitar. No seremos de los más vistosos, de los que mejor juegan, pero sí de los que más entregan, duros y así nos ven y respetan". Pero esto, la buena campaña y el pelear arriba, para Acosta no suena a sinónimo de continuidad: "No sé si eso ayudará a la continuidad, yo estoy muy contento acá, pero al futuro no lo decido yo. De todas maneras, a esta altura estamos sin contrato y eso parece demostrar que no tienen muchas ganas de que sigamos, creo que es la realidad. Así que nada, nos comportamos como profesionales que somos, nos debemos a Gimnasia y vamos por todo, porque así ganamos todos. Nos duele no haber firmado contrato porque estamos en abril y con el campeonato ya sobre el final".

















Ahora va por más en otra instancia





Gimnasia de Concepción se quedó a las puertas de jugar el Pentagonal final por el primer ascenso a la Primera B Nacional y espera por la Reválida. Ahora va por otra chance de poder ascender a la segunda categoría del fútbol argentino.