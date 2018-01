Acosta: "El DT sabía que estaba jugando un torneo libre"

Leonardo Acosta está de vuelta en el fútbol profesional. El delantero de Paraná quedó libre en el segundo semestre de 2017 tras su paso por San Martín de Tucumán en la Primera B Nacional y este año cerró su vínculo con Almagro, uno de los escoltas de la segunda categoría.





En el medio, el Wachi Acosta, fue papá de Agustino, se siguió moviendo entre semana, disfrutó de la última etapa del embarazo de Fiorella, su compañera de siempre y disputó un campeonato libre con sus primos y amigos en la Liga del Parque donde la rompió los sábados, se robó la admiración de los rivales y dio la vuelta con Algo Pasó.





Acosta1.JPG





"El cuerpo técnico sabía que yo estaba jugando un campeonato libre. Hace poco en una charla me comentaron que ellos habían consultado a muchos entrenadores y excompañeros para tener referencias y fueron buenas. También sabían que jugaba los sábados con mis amigos y cuando me lo dijeron les dije que sí, pero les aclaré que salimos campeones y estuvimos 14 fechas invictos. No me achiqué, no estuvimos peleando abajo. Lo tomaron bien y confían mucho", dijo entre risas el delantero que ascendió a Primera División con Patronato.





"La llegada fue muy buena porque me encontré con buena gente y con un buen grupo. Desde que llegué me han tratado de maravilla y me siento muy cómodo. Estoy muy contento", comentó a UNO el delantero de 28 años desde Buenos Aires.





Leo se sumó al equipo hace dos semanas y fue parte de los amistosos que jugó el Tricolor ante Atlanta y Villa Dálmine. Contó que tuvo una charla muy positiva con el DT y adelantó que le da libertad para jugar en todo el frente de ataque. "Primero le agradecí la decisión de traerme porque ellos confiaron en mis condiciones. Me comunicaron como se manejan y como es el trato en el día a día con el grupo porque llego a un grupo armado que está trabajando hace un tiempo y me tengo que acoplar. Y con respecto a lo futbolístico en estos dos amistosos que pude jugar fui conociendo la idea de como ellos juegan y me siento cómodo y bien. Tengo compromiso con la marca, pero mucha libertad a la hora de atacar por afuera o por adentro. Me pide que tenga contacto con la pelota todo el tiempo y eso me hace sentir importante y me da la confianza que necesitaba", expresó el jugador surgido en Universitario de Paraná.





Acosta2.jpg





El regreso al fútbol grande es una posibilidad inmensa para el desequilibrante jugador. Por eso no quiere desperdiciar la chance y dijo que quiere dejar "una huella" en el club de José Ingenieros. "Lo tomo como todos los desafíos que he tenido y este es uno más. Estoy agradecido a Dios de esta oportunidad de volver a jugar Nacional B, tenía muchas ganas de venir a jugar a Buenos Aires. Se abrió esta puerta y tengo muchas ilusiones. Este es un club lindo que viene haciendo las cosas bien, quiero dejar una huella y que mi paso sea importante", reflexionó.





Acosta se suma a un plantel con aspiraciones que está en los puestos de vanguardia. Y uno de los grandes desafíos es volver a jugar en la Primera División como lo hizo en Patronato. "La aspiración es pelear arriba porque estamos a un punto de Rafaela. Más allá de que hay cuatro equipos más, la expectativa es pelear hasta el final. Hay buen equipo, buenos jugadores y un grupo humano muy humilde y trabajador que agacha la cabeza y labura. El sueño es pelear hasta el final, hay muchos jugadores que hemos jugado en Primera y quedamos con la espina de volver a hacerlo y hay otros que no han jugado y tienen esa ilusión, así que es el objetivo de todos", comentó.





Acosta3.jpg





LOS AMIGOS. Los seis meses de Leo fuera del fútbol profesional fueron un aprendizaje y según confió lo disfrutó "mucho". Contó que el grupo de amigos con los que jugó al fútbol están "muy contentos" y que siguen pendientes.





"El grupo de Algo Pasó está feliz por todo esto, siempre que jugábamos los sábados los contrarios le preguntaban qué hacía ahí, pero se dio así. Lo disfruté mucho. También estar en Paraná me sirvió para arreglar mi casa y dejarla en condiciones para la llegada del nene y disfrutar del embarazo, la familia y los amigos. Hoy puedo seguir trabajando y ellos están muy contentos de que hoy esté acá. Además sigo en el grupo de whatsapp del equipo y me escriben todo el tiempo para saber cómo estoy", contó.





AGUSTINO. El 21 de diciembre Leo recibió la llegada de su primer hijo, Agustino. Ni los ascensos ni el gol a River aquella tarde de junio con la camiseta de Patronato en la cancha de Colón en el histórico triunfo por 1 a 0, parecen compararse con la satisfacción de tener un hijo. Y Leo lo dejó claro: "Es lo mejor que me ha pasado en la vida", dijo. Y agregó: "Estoy aprendiendo día a día. Me tocó venirme, estoy solo, pero es mi carrera y es el futuro para él. Lo tomo como el motor para motivarme día a día. Uno con la tecnología lo puede ver todos los días y saber que está bien. Si Dios quiere muy pronto van a estar conmigo acá él y mi señora y será todo más fácil".