Academia del Litoral se proclamó campeón del Inter Academias

Así festejó Litoral el campeonato

El encuentro por el título fue entre el puntero Centro y su escolta Litoral. Cabe remarcar que el primero finalizó la primera fase de manera invicta luego de superar a todos sus contrincantes, incluyendo a Buenos Aires, a quien le ganó 35-27 luego de comenzar 20-0 abajo.

A su vez, en la final por el Bronce, NOA se impuso 26-19 ante Buenos Aires y se quedó con la tercera posición.

A continuación, el repaso de los resultados en cada una de las jornadas del Inter Academias 2022

Primera fecha

Centro 39 vs Oeste 0

Litoral 26 vs Buenos Aires 7

Segunda fecha

Oeste 19 vs NOA 40

Centro 28 vs Litoral 12

Tercera fecha

Buenos Aires 31 vs Oeste 31

NOA 7 vs Centro 28

Cuarta fecha

NOA 12 vs Buenos Aires 22

Oeste 29 vs Litoral 33

Quinta fecha

Buenos Aires 27 vs Centro 35

Litoral 35 vs NOA 31

Y los planteles que participaron de la gran definición estarán conformados de la siguiente manera:

Plantel de la Academia Centro: Agustín Basly (La Tablada), Genaro Merola (Jockey Club de Córdoba), Santos Juárez (Córdoba Athletic), Juan Ignacio Greising Revol (La Tablada), Benjamín Varela (Jockey Club de Córdoba), Nahuel Kapper (Carlos Paz), Felipe Bruno (La Tablada), Elías Efraín (Jockey Club de Córdoba), Federico Rolotti (La Tablada), Lucio Willingtong (Córdoba Athletic), Santino Manassi (CURNE), Francisco Udrisar (La Tablada), Santiago Merlini (Jockey Club de Córdoba), Nicolás Viola (Jockey Club de Córdoba), Camilo Sánchez (Palermo Bajo), Genaro Keller (Córdoba Athletic), Facundo Ortiz (Tala RC), Tomás Bocco (Córdoba Athletic), Agustín de Vertiz (Tala RC), Juan Pérez (Tala RC), Josue Vásquez Zachaire (Carayá), Bautista Echeverría (La Tablada), Luciano Paparo (Aranduroga), Matías Antunez (Centro de Cazadores) y Felipe Acuña (Córdoba Athletic). Manager: Galo Álvarez Quiñones.

Plantel de la Academia del Litoral: Federico Rodríguez (Duendes), Ramiro Rubio (Atlético del Rosario), Mateo Frutos (GER), Fabrizio Marzili (Logaritmo), Tiziano Barrios (Duendes), Manuel Todaro (Universitario de Rosario), Ignacio Sapino (CRAR), Santiago Hernández (Atlético del Rosario), Juan Lovell (Jockey Club de Rosario), Juan Bautista Baronio (Jockey Club de Rosario), Gino Dicapua (Duendes), Valentino Dicapua (Duendes), Tomás Osuna (Paraná Rowing), Mateo Fauda (CRAI), Nicanor López Fernández (Atlético del Rosario), Ignacio Lagisquet (Paraná Rowing), Agustín Reding (Paraná Rowing), Esteban Acosta (Paraná Rowing), Lautaro Labath CRAI), Ignacio Gallo (Jockey Club de Rosario), Juan Sopo (GER), Agustín Aranaut (Atlético del Rosario), Ignacio Parodi (CRAI), Lautaro Cipriani (Tilcara) y Felipe Prieto (GER). Manager: Nicolás Galatro.

Plantel de la Academia de Buenos Aires: Matías Medrano (Regatas Bella Vista), Valentino Minoyetti (Buenos Aires Cricket & RC), Renzo Zanella (Comercial Rugby Club), Juan Pedro Bernasconi (La Plata RC), Juan Penoucos (Rugby Club de Remo), Eliseo Chiavassa (Los Tilos), Felipe Bares (Los Tilos), Benjamín Grondona (Champagnat), Tomás Di Biase (Deportiva Francesa), Francisco Annecchini (La Plata RC), Nicanor Acosta (San Isidro Club), Joaquín López Nóbrega (Universitario de Mar del Plata), Segundo Bullrich (Champagnat), Joaquín Corleto (CUBA), Benjamín Galán (San Luis), Isidro Bosch (Newman), Boris Cec (Los Matreros), Valentín Hardt Peralta (Los Matreros), Mateo Stortoni (CASI), Benjamín Rocca Rivarola (CASI), Ignacio Torrado (CASI), Tomás Bunge (Buenos Aires Cricket & RC), Justo Camerlinckx (Regatas Bella Vista) y Francisco Paz Rizzoli (La Plata RC). Manager: Joaquín Lucchetti.

Plantel de la Academia del NOA: Benjamín Garrido (Huirapuca), Francisco Palazzi (Old Lions), Faustino Ledesma (Old Lions), Gonzalo Nougues (Tucumán Rugby), Matías Santillán (Old Lions), Lautaro Fanlo (Lince), Máximo Gálvez Landers (Tucumán Rugby), Thiago de la Vega (Lince), Máximo Ruiz Melo (Old Lions), Lucas Picón (Los Tarcos), Facundo García (Cardenales), Pablo Laitan (Tucumán Rugby), Joaquín Aguilar (Tucumán Rugby), Felipe Majul (Tucumán Rugby), Estanislao Pregot (Jockey Club de Salta), Sandro Montalbetti (Universitario de Salta), Sebastián Ferro (Tucumán Lawn Tennis), Nicolás López González (Tucumán Rugby), Tomás Medina (Cardenales), Nicolás Dávalos (Jockey Club de Salta), Máximo Pernigotti (Santiago Lawn Tennis), Ignacio Elías (Santiago Lawn Tennis) y Mateo Pfister (Tucumán Rugby). Manager: Álvaro Galindo.