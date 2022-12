Abril Maili la rompió en el Argentino de bádminton

Abril Maili tiene 15 años y estuvo acompañada de Gustavo Maili, su padre y entrenador. Juntos lograron, luego de un arduo período de casi 18 meses, coronar un 2022 exitoso.

“Después de dos jornadas duras de competencia pudimos sentarnos ya con tranquilidad a charlar, respirando profundo por haber conseguido y superado todos los objetivos del año. y es que habíamos terminado con la participación más que satisfactoria del Nacional Argentina de Bádminton 2022”, le contó a Ovación Gustavo, padre y entrenador.

Respecto e los inicios de su hija en esta disciplina, expresó: “Abril se dedica al bádminton desde los 12 años en forma recreativa como muchos chicos conociendo este deporte como un simple juego. Se tornó algo un poquito más serio al punto de que llegamos a tener alguna esperanza de participar en los Juegos Evita 2020 y desafortunadamente nos encontró la pandemia y perdimos inclusive la posibilidad del 2021, que tampoco se pudo dar”, aseveró y continuó: “Pero maduró la idea a tal punto que aun sin saber ni poder competir, se le hacía muy agradable a Abril entrenar este deporte ya con mayor consistencia y con un entusiasmo cada vez mayor. Las puertas se abrieron, literalmente, en secreto, ya que por esa época los salones de fiesta estaban totalmente cerrados y gracias a esto (en un salón de fiestas) se nos dio la posibilidad de empezar a dar los primeros pasos firmes hacia el entrenamiento consistente”.

bádminton 2.jpg

“Ya desde Julio del 2021 el final de la pandemia supuso un avance importante y gracias a la congregación de la Iglesia Luterana de Paraná conseguimos el espacio necesario para este deporte. La iglesia nos facilitó su salón polideportivo donde todavía actualmente entrenamos casi todas las noches. Ahí empezó otra etapa. Salimos del juego, para entrar al deporte y la competencia, pero desafortunadamente los primeros resultados en competencias fueron escasamente bajos, en especial en Nacional 2021. La falta de experiencia y entrenamiento fueron evidentes”, repasó respecto de los inicios.

A la hora de hablar del 2022, comentó: “En 2022 planificamos con seriedad los que serían nuestros objetivos a mediano plazo, tomando como objetivo superar nuestro desempeño en muchas áreas técnicas de base y como consecuencia de esto sería tal vez posible estar entre las cuatro mejores para el Nacional de este año. Esto era posible solo sumando de mi parte para aprender a ser entrenador y de parte de Abril a querer someterse a las directivas y comprometerse a hacer lo mejor todos los días. Y al final nos resultó un proyecto de casi mil horas de entrenamientos. Esto fue todo un desafío para toda la familia porque resultaba posible solo alterando mucho la vida familiar en todo sentido, tanto desde la agenda, las horas disponibles y por supuesto lo económico. Pero el objetivo era claro, básicamente igualar o superar la marca de entrenamiento de otros jugadores. Esto nos llevó a realizar viajes para competir, buscar un preparador físico, solicitar el espacio necesario, buscar compañeros de entrenamientos y por mi parte lograr el Curso de Entrenador de la BWF que actualmente tengo en el Nivel 1 Internacional. Y de a poco la evolución se fue haciendo evidente, hasta llegar a coronar todo el trabajo con una medalla de Oro, en donde solo esperábamos estar entre las cuatro mejores de la categoría, y por supuesto la sorpresa de la Medalla de Plata en la categoría superior. Una alegría enorme después de un enorme esfuerzo”.

Abril, en tanto, habló del año próximo. “En 2023 vamos por la primera participación internacional oficial. Si bien ya viajamos al exterior fue solo a torneos abiertos en Brasil y Paraguay. Para julio del año que viene fui convocada a formar parte del equipo que nos representará en el Panamericano Junior de la Confederación Panamericana que será en Lima, Perú. Y más a fin de año el Sudamericano Junior que es cerca de Octubre, pero que no tiene sede todavía, aunque parece será en Colombia”.

Finalmente, y pensado en los desafíos, confesó: “Lo que quiero es seguir mejorando como para competir con chicas de mayor nivel. Me faltaría dominar técnicamente algunos golpes, movimientos. Y físicamente seguramente sumaremos más horas de gimnasio para lograr en pocos meses estar en mejores condiciones. Por ahí si bien tengo el apoyo de la Febara que nos va a llamar a entrenar en el CENARD con los entrenadores de la selección, me gustaría poder contar con el apoyo de alguna beca para viajar a dos o tres torneos en Brasil que es lo más económico y que me rinde a mi nivel de juego. Y por supuesto, de ser posible el apoyo a los viajes oficiales, que siendo de Juniors, no tienen gran repercusión. Espero poder lograr ese apoyo”.