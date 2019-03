Abierta la inscripción para los Juegos Nacionales Deportivos Evita 2019

En este marco, la Subsecretaría de Deportes coordina y trabaja en conjunto con las correspondientes asociaciones, ligas y federaciones.

La modalidad es de carácter "Libre" para todas las disciplinas (deportistas federados y no federados) a excepción de la natación (no federados).

Las planillas de inscripción (listas de buena fe) deberán ser presentadas hasta las 12 hs del día jueves 25 de abril. Por mail a: deportesocialparana@gmail.com

Cuadro General de Disciplinas y Categorías

DEPORTES INDIVIDUALES:

Categorías Sub-14 (Clases 2005, 2006 y 2007), Sub-16 (Clases 2003 y 2004)

- Acuatlón Masculino y Femenino.

- Ajedrez Mixto.

- Atletismo Masculino y Femenino Sub 14.

- Bádminton Masculino y Femenino Sub 14.

- Boxeo Masculino y Femenino Sub 16.

- Canotaje Masculino y Femenino Sub 14.

- Ciclismo Masculino y Femenino.

- Ciclismo de Montaña Masculino y Femenino Sub 14. Clases 2004 y 2005.

- Esgrima Masculino y Femenino Sub 14.

- Gimnasia RítmicaInfantil Femenino Sub 14 Clases 2006 y 2007.

- Gimnasia Rítmica Juvenil Femenino Sub 14 Clases 2004 y 2005.

- Gimnasia Artística Femenino Sub 14. Clases 2004, 2005, 2006 y 2007.

- Handball Masculino y Femenino Sub 16.

- Judo Masculino y Femenino Sub 14. Clases 2004 y 2005.

- Lucha Libre Masculino y Femenino Sub 14.

- Natación Masculino y Femenino (No Federado).

- Optimist Masculino y Femenino Sub 14 Clases 2005, 2006 y 2007.

- Patín Artístico Femenino. Sub 14 Clases 2006 y 2007.

- Pelota Goma Trinquete Masculino Sub 16.

- Taekwondo Masculino y Femenino Sub 14.

- Tiro Masculino y Femenino.

- Windsurf Masculino y Femenino. Sub 16.

Categorías Sub-15 (Clases 2004, 2005 y 2006)

- Levantamiento Olímpico Masculino y Femenino.

- Karate Masculino y Femenino.

- Tiro Masculino y Femenino.

- Tenis de Mesa Masculino y Femenino Sub 14.

Categorías Sub-17 (Clases 2002, 2003 y 2004)

-Atletismo Masculino y Femenino Sub 17.

DEPORTES DE CONJUNTO:

Categorías Sub-14 (Clases 2005, 2006 y 2007) y Sub-16 (Clases 2003 y 2004)

- Fútbol 11 Masculino.

- Fútbol 7 Femenino.

- Básquet 3 x 3 Masculino y Femenino.

- Hockey Masculino y Femenino.

- Vóley de Playa Masculino y Femenino Sub 14.

- Nado Sincronizado Infantil Femenino Sub 14, 2007 y 2008.

- Nado Sincronizado Juvenil Femenino Sub 14, 2007 y 2008.

- Rugby Masculino Sub 16.

Categorías Sub-15 (Clases 2003 y 2004) y Sub-17 (Clases 2001 y 2002)

- Básquet 5 x 5 Femenino y Masculino.

- Vóley Masculino y Femenino.

Discapacidad:

- Atletismo Mixto: Sub 14 Clases 2005, 2006 y 2007, Sub 16 Clases 2003 y 2004 y Sub 18 Clases 2001 y 2001.

- Básquet 3x3 sobre silla de ruedas Mixto, Sub 16 Clases 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

- Natación Mixto, Sub 16 Clases 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

- Boccia Mixto, Sub 18 Clases 2001 y 2002.

- Futbol P.C. Masculino, Sub 18 Clases 2000, 20001, 2002 y 2003.

- Goalball Mixto, Sub 18 Clases 20001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.

- Tenis de Mesa Mixto, Sub 18 Clases 20001, 2002, 2003 y 2004.

- Voleibol sentado Clases 20001, 2002, 2003 y 2004.

Importante: Los reglamentos y el manual de competencia pueden descargarse del sitio web de los Juegos Evita: www.juegosevita.gob.ar Descargas/

Adultos Mayores:

Para información e inscripciones referirse al teléfono 0343 - 4201899 Sra. Roxana Toso, o al mail: adultosmayores.parana@gmail.com