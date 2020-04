A tiempo regresó a Paraná y está a salvo

El jugador paranaense Augusto Godoy, nacido en las canteras del Paraná Rowing Club, logró venirse justo a tiempo desde España, antes que la pandemia viral se lleve casi todo puesto. Regresó y ahora está de cuarentena en Paraná junto a su familia y lo hace en perfectas condiciones.

Cabe destacar que el ex-PRC estaba jugando en el CAR Sevilla (Club Amigos del Rugby), elenco que milita en la División de Honor B y donde comparte equipcon otro ex-Remero como lo es Martín Modenutti.

“El torneo se suspendió a falta de una fecha y enseguida, a la siguiente semana, antes de que empeorara todo, me volví para Argentina. Estoy acá en Paraná y la verdad que tuve una suerte terrible ya que pude conseguir vuelo y volver rápido para estar lo más lejos posible del virus y estar sano”, consideró el entrerriano en diálogo con Ovación.

Al campeonato le faltaba una fecha cuando todo quedó detenido en el tiempo y fue allí que el de Paraná tomó la determinación de regresar a casa. “Debido a todo este asunto del coronavirus el torneo se suspendió faltando una fecha. La verdad que el equipo tuvo un año muy bueno y positivo. Se ganaron partidos muy importantes y creo que todo sirvió para tratar de mantener la categoría que era el objetivo”.

Augusto Godoy (1).jpg

Respecto de lo que fue su adaptación, tanto al equipo como al campeonato, Godoy contó: “La verdad que me adapté bien. No tuve problemas para adaptarme al equipo y empezar a ejecutar el plan de juego que se llevaba a cabo. Los muchachos del club me brindaron toda su confianza desde el primer día tanto dentro como fuera de la cancha y eso es muy importante para un jugador. El torneo es lindo, hay equipos de mucho nivel, con jugadores de buen calibre que ponen la vara alta y hacen que se ponga más interesante todo”, expresó el nacido en las divisiones formativas de Rowing, entidad que el pasado viernes celebró sus 103 años de vida institucional y deportiva.

“Estoy en contacto todo el tiempo con gente del club. Se está viviendo un momento muy duro y de mucha incertidumbre con la llegada del virus. Allá están en cuarentena hace unos 45 días aproximadamente y no saben cuando volverán a la normalidad ya que fue uno de los países más afectados”, sostuvo respecto del contacto que mantiene con sus compañeros de equipo en Sevilla.

Por último habló de su futuro: “La verdad no he analizado cuál será mi futuro una vez finalizado todo este asunto ya que el panorama aún no es claro en cuanto a lo que va a suceder con la próxima temporada por parte de la FER (Federación Rugby de España). Se que tengo abiertas las puertas para regresar a Sevilla y a Rowing, pero esa decisión será tomada más adelante”.