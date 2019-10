A inspirarse ante el campeón de América

Patronato está cumpliendo el objetivo inicial que se trazó cuando comenzó a darle vida a este proceso. El Rojinegro, que gozó de un buen comienzo de campeonato pero que en las últimas jornadas resignó más unidades de las que sumó (rescató dos porotos en las ultimas tres jornadas), se mantiene fuera de los puestos de descenso. La lucha por la permanencia será larga, tediosa, asfixiante. Serán batallas que deberá disputar y de las que deberá salir ileso para seguir dando pelea con fortaleza, como lo viene realizando hasta el momento.

Esta tarde el elenco de barrio Villa Sarmiento tendrá un nuevo combate. Será uno de los desafíos más peligrosos que asumirá por el potencial y por la semana positiva que atraviesa el adversario de turno. Por eso deberá redoblar esfuerzo para obtener un premio que le permita celebrar en domicilio ajeno y regresar a casa con un premio en la mano.

El Santo medirá fuerzas nada menos que ante River Plate, desde las 17.45, en una de las historias correspondientes a la novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. El encuentro se desarrollará en el estadio Antonio Vespucio Liberti, será arbitrado por Fernando Echenique y televisado por la señal de Fox Sports Premium. Transmitirá a partir de las 17 la 97.1 La Red Paraná.

Las estadísticas indican que Patronato domina el historial que existe entre el Rojinegro y el Millonario. El representante entrerriano se impuso cuatro de las seis veces que midieron fuerzas. La más reciente será recordada para la eternidad por el Pueblo Rojinegro. El 27 de enero el conjunto dirigido por Mario Sciacqua sorprendió al campeón de América al superarlo por 3 a 1, en una actuación consagratoria de Gabriel Ávalos, autor de los tres tantos del Santo.

Pero cada historia es distinta. Por eso no hay que respaldarse en los antecedentes, sino que el Santo deberá ratificar lo realizado en el primer encuentro oficial que disputó en el año para volver a dar la sorpresa en uno de los grandes escenarios que tiene el fútbol argentino.

Claro que para sumar en este coliseo el equipo deberá potenciar sus virtudes para contrarrestar la técnica individual y el gran funcionamiento colectivo que viene desarrollando el elenco dirigido por Marcelo Gallardo en los últimos cinco años. Así lo entendió Mario Sciacqua y lo dejó en claro durante la conferencia de prensa que brindó el jueves.

“Son estos encuentros donde la concentración y el esfuerzo, por momentos, pueden superar a la técnica”, describió el entrenador de Patrón.

Para planificar este desafío el santafesino se vio obligado a meter mano en el armado del 11 inicial. Sin Mathías Abero, suspendido por haber llegado al límite de amonestaciones, y sin Lautaro Comas, quien sufrió un desgarro en el gemelo interno de su pierna izquierda. De esta manera, el DT se vio obligado a modificar el tándem izquierdo. Y sorprendió al ubicar a dos futbolistas de similares características: Martín Aruga y Bruno Urribarri.

Dos días después de haber celebrado sus 21 años, Aruga tendrá su bautismo de fuego en Primera División. El pibe que viene alternando lugares en el banco de suplentes y sumando minutos en la División Reserva será el marcador de punta zurdo del equipo. Delante de él se parará Bruno Urribarri, quien será la rueda de auxilio del debutante.

Además, Sciacqua ordenará el regreso a la titularidad de Matías Escudero, quien viene de purgar una fecha de sanción, en lugar de Gabriel Díaz, de buena performance en el empate ante Lanús.

¿Repetirá?.El último paso de Patronato por el Monumental fue con un histórico 3 a 1 en una noche inspirada de Gabriel Ávalos, que marcó los tres goles. Esta tarde el paraguayo volverá a estar en la delantera y espera tener una actuación similar para ayudar al Rojinegro a sacar un buen resultado.

En aquella oportunidad el equipo de Mario Sciacqua formó con: Sebastián Bértoli; Lautaro Gemianini, Agustín Sandoná, Renzo Vera, Nicolás Pantaleone; Gabriel Compagnucci, Federico Bravo, Damián Lemos, Gabriel Carabajal (78’ Comas); Germán Berterame (69’ Gil Romero), Gabriel Ávalos (63’ Apaolaza). Hoy, además de Ávalos, repetirán Compagnucci y Lemos.

El rival. River, por su parte, buscará volver a celebrar una victoria como local en la Superliga después de tres presentaciones. El dueño de casa buscará capitalizar el envión anímico que adquirió tras su reciente victoria ante Boca Juniors en el encuentro que abrió una de las semifinales de la Copa Libertadores. Gallardo no quiere perderle pisada al Xeneize en el torneo local. Por eso hoy apostará por los mismos intérpretes que vienen de obtener una importante diferencia en el certamen continental.

En el Monumental, el Millo hace tres encuentros que no gana y en dos de ellos cosechó derrotas. La primera fue ante Talleres de Córdoba por 1 a 0, en un cotejo donde no jugó bien y la visita pudo superarlo en varios sectores de la cancha. La otra derrota fue ante Vélez por 2-1, en otro cotejo donde no tuvo la mejor versión. En el medio estuvo el superclásico ante Boca que terminó 0 a 0.

Formaciones

Patronato

Matías Ibáñez; Leandro Marín, Federico Mancinelli, Matías Escudero y Martín Aruga; Gabriel Compagnucci, Damián Lemos, Julián Chicco y Bruno Urribarri; Cristian Tarragona y Gabriel Ávalos.

DT: Mario Sciacqua.

River Plate

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Exequiel Palacios, Ignacio Fernández, Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz; Matías Suárez y Rafael Borré.

DT: Marcelo Gallardo.

Hora y TV: 17.45 (Fox Premium).

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Monumental.