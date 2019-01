A Emiliano Sala "la gente del fútbol que lo rodea no lo cuidó"

Berenice Schkair, la novia de Emiliano Sala, concedió una entrevista a Infobae en la que afirmó: "No logro entender cómo un jugador de su nivel estaba tan solo. Debería haber tenido un representante que lo acompañara 24 horas, un abogado, alguien que estuviera a su lado. No lo cuidaron. La gente del fútbol que lo rodea no lo cuidó".

"La irresponsabilidad es un poco de todos. Por qué el piloto estaba allí si no tenía la licencia correcta, por qué Emi dice que siente que el avión está mal pero se sube igual, por qué le mandan una nave en mal estado, por qué despegan con ese clima, por qué el club no lo cuidó si habían comprado un jugador de ese nivel", preguntó la joven que había pasado las fiestas navideñas en Nantes junto al delantero.

"Deberían haberle puesto una persona que esté con él y lo ayude, aunque sea un traductor ¡Emi no habla inglés! Y lo dejaron ir a un vuelo con un piloto que solo hablaba inglés y del que ellos no habían averiguado nada. Si lo hubiesen cuidado, le hubiesen puesto alguien del club que lo ayudara. Es todo muy raro", sentenció.

Pese a sus dudas y al pesimismo generalizado en torno a la búsqueda, Berenice pidió a través de las redes sociales que no dejen de buscar y manifestó su esperanza: "Yo tengo esperanzas de que esté vivo, de que va a aparecer. Es tremendo porque queremos ser realistas, pero la esperanza no se pierde porque no lo hemos encontrado. Yo voy a seguir pensando que hay buscarlo hasta que algo aparezca, porque Emi está desaparecido. Un montón de jugadores aportaron donaciones, mucha gente se sumó a la causa, hay personas comprometidas para que se siga buscando, los tenemos que encontrar. Esto para mí tiene que tener un final feliz".