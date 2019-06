A Chapur nadie lo pudo correr en Concordia

Las pruebas finales no tuvieron las luchas por la punta que siempre caracterizan a la categoría, pero las maniobras ajustadas estuvieron en la mitad del pelotón. El piloto cordobés fue quien Automovilismo mejor movió en el comienzo de la final de la Clase 3 del Turismo Nacional y eso le permitió capturar la primera colocación con una impecable maniobra de superación sobre Leonel Pernía (VW Vento). Desde entonces, Chapur estiró la diferencia con respecto al pelotón. Todas las miradas estaban puestas en la lucha por el segundo lugar entre Pernía y Emanuel Moriatis (Ford Focus), algo que le permitió al cordobés escaparse cada vez más.









Pero toda ventaja existente se esfumó con la aparición del auto de seguridad por el abandono de Julián Santero (Ford Focus). En el relanzamiento, Chapur pudo escaparse de nuevo al frente. En tanto, Juan Pipkin (Chevrolet Cruze) superó a Moriatis y se convirtió en el nuevo tercero de la carrera. La bandera a cuadros apareció y Facundo Chapur fue el primero en verla. Detrás, arribó Leonel Pernía y Pipkin completó el podio.





Tras la victoria, Chapur indicó: "Me entregaron un auto muy lindo. Es todo mérito del equipo. Un gran trabajo de todos. Es de ellos esto. Yo solamente me subí y manejé. Tenía un buen auto, aproveché la largada y de ahí en más clasifiqué toda la carrera". En la Clase 2, el piloto de Moreno, Nicolás Posco heredó el liderato tras el abandono de Gastón Grasso y se quedó con el triunfo. Julián Lepphaille se subió al segundo escalón del podio y Agustín Herrera arribó en el tercer puesto. No fue necesaria una maniobra de sobrepaso, ya que en tres vueltas de carrera se rompió el motor del Etios de Gastón Grasso, quien marchaba en primer lugar. De esta manera, Posco heredó la posición de privilegio hasta el final. El crespense Joel Gassmann tuvo una destacada actuación, ya que tras largar desde el 22º lugar avanzó hasta la octava posición. El local Gabriel Scordia se vio envuelto en una maniobra de toque y quedó relegado al 18º lugar. La continuidad del torneo será el 14 de julio en San Jorge.









RALLY ENTRERRIANO. Culminó la tercera fecha del Rally Entrerriano en Villaguay y Villa Clara, quedando la clasificación general y la Clase A6 para el piloto de Pronunciamiento Nelson Bonnin, que fue navegado por el uruguayense Javier Benítez. En la A6 ganó Bonnin, seguido por Víctor Romagnoli y Daniel Bonnin. En la AZ, Gastón Ramat se impuso al final del día, segundo llegó Leonardo Nattero y tercero Facundo Ramírez. En la clase N9, ganó Francisco González Uboldi, seguido por Diego Cergneux y Franco Pellandino. La próxima fecha del Rally Entrerriano será en Colonia Elía y San Justo entre los días 28 y 30. Karting Río Paraná. Con más de 50 protagonistas en pista, el Karting Río Paraná cumplió ayer con el quinto capítulo de la temporada 2019 en el sector de El Retome del autódromo Ciudad de Paraná. En la Superkart se impuso Milton Bovier, seguido por Ezequiel Dreiszigacker, Alejandro Papaleo, Lisandro Rissetto, Santiago Elmer, Cristian Oilhaborda, Denis Walser, Hernán Quijano, Osvaldo Balcaza y Leonardo Ruatta. En la final de Escuela fue triunfo para Marcos Caridad, seguido por Agustín Jusid, Ciro Mizawak y Máximo Montiel. En la Seniors, Malco Estebenet se impuso en la carrera, e

