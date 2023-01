A Agustín Canapino se le abre una gran chance

De concretarse el proyecto, el múltiple campeón argentino no correría en algunas competencias de Turismo Carretera, como así tampoco en las TC Pick Up, junto al JP Carrera. El motivo, claramente, sería la superposición de diez fechas (cinco TC y otras cinco de TC Pick Up) entre el calendario nacional y el estadounidense. Todo ello será develado en los próximos días. Será una gran posibilidad que se la abre al piloto de Arrecifes, que ya tiene varias pruebas en el monoposto.

De concretarse el alejamiento de Canapino, el JP Carrera tendría en carpeta a Diego Ciantini para reemplazarlo. El Bochita es el primero que suena para ocupar esa butaca de la Chevy, aquella que condujo Canapino a partir de San Juan para afrontar la Copa de Oro y que es propiedad del JP Carrera.

Si se confirma la llegada del ‘Chinito’ sería el segundo ciclo de él con Gustavo Lema en el TC, dado que corrió en 2021 con una Dodge. Luego, a fines de ese año, anunciaba su desvinculación de la escuadra con la que obtuvo el campeonato de TC Pista en 2014 y recalaba en el LRD Performance de Diego De Carlo, su actual equipo hasta el momento.