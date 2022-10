A 25 años del último partido oficial de Diego Maradona

“Me voy. Ya no aguanto más. Y este retiro es definitivo. Me lo pidió mi viejo llorando. No puede ser que mi familia sufra tanto con cada control, que la ola de rumores nos envuelva. Me voy, no aguanto más”. Era el día de su cumpleaños 37. Ese 30 de octubre de 1997 anunciaba su retiro. Exactamente cinco días antes, el sábado 25, había jugado su último partido nada menos que en un Superclásico. A 25 años del retiro de Diego Maradona: el ruego de su papá para que dejara de jugar al fútbol.