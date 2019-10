A 20 años de un hito del rugby argentino

Inolvidable. El try de Diego Albanese ante Irlanda, que depositó a Los Pumas en cuartos de final.

Inolvidable. El try de Diego Albanese ante Irlanda, que depositó a Los Pumas en cuartos de final. Prensa WRC / Gentileza

Tokio (prensa WRC).— Un día como hoy, 20 años atrás, comenzaba la Copa Mundial de Rugby de 1999, con el partido inaugural disputado en Cardiff, entre Gales, el país anfitrión, y Argentina, en el primer partido disputado en el Millennium Stadium. El partido terminaría en victoria de los galeses por 23 a 18. Todos los puntos anotados por el equipo sudamericano fueron marcados por el apertura, Gonzalo Quesada, que luego se consagraría como goleador del Mundial con 102 tantos. Pero ese sería el primer paso en la RWC que cambiaría para siempre la historia del rugby argentino.

Los entrenadores del seleccionado nacional renunciaron pocas semanas antes de viajar a Europa, y Los Pumas arribaron a la cita envueltos en problemas internos. Alex Wyllie (Nueva Zelanda), quien había ocupado el cargo de entrenador asistente en el staff de los All Blacks campeones del mundo en 1987 y fuera luego head coach hasta 1991, tomó las riendas del equipo. Bajo su conducción, los argentinos lograron por primera avanzar a la segunda ronda de la competencia, luego de vencer a Irlanda en el épico choque disputado en el estadio Félix Bollaert, en Lens (Francia), por 28 a 24.

Nada volvió a ser igual después de esa Copa Mundial para el seleccionado argentino. Más allá de haber acaparado las miradas del mundo al ganarle a Irlanda, fue el nacimiento de una generación que imprimió importantes cambios en el rugby argentino y que serían los pilares del plantel que consiguió el tercer puesto en Francia 2007, la mejor actuación de Los Pumas en una RWC hasta el momento.

Jugadores como Agustín Pichot, Gonzalo Quesada (actual entrenador de Jaguares, el equipo argentino en el Súper Rugby), Mario Ledesma, Juan Martín Fernández Lobbe, Nicolás Fernández Miranda y Gonzalo Longo, siendo los últimos cuatro parte del cuerpo de entrenadores de Los Pumas en la Rugby World Cup Japón 2019, dieron sus primeros pasos en el seleccionado mayor en Gales 1999 y su impronta perdura, dos décadas después.

“Particularmente, lo viví con mucha emoción porque era el primer Mundial donde me tocaba estar. Era un partido muy importante porque era el partido inaugural, contra Gales, que era dueño de casa, y en el Millenium Stadium que lo inauguraban contra nosotros, así que eran muchísimas cosas juntas”, recordó Nicolás Fernández Miranda, presente en Japón con la delegación argentina como entrenador de backs en el staff que lidera Mario Ledesma.

Nico luego jugaría las Copas Mundiales de 2003 y 2007, totalizando 46 tests matches (6 tries) desde su debut ante Estados Unidos en 1994 hasta su despedida en el partido por el tercer puesto ante Francia, en la Copa de 2007.

“El plantel de 1999 tuvo la capacidad de acomodarse y sacar algo positivo de una adversidad”, comentó, y con un dejo de nostalgia, agregó: “Me acuerdo mucho de la emoción antes del partido, porque tuve la suerte de poder compartirlo con mi hermano (Juan de la Cruz), también eso era algo muy fuerte”.

De igual modo, mencionó que “en ese equipo, el 90 por ciento éramos jugadores amateurs. Creo que el rugby argentino, en general, fue evolucionando, desde la parte deportiva, y en la actualidad con Los Pumas y Jaguares. También, hay otros equipos de desarrollo como Argentina XV, Jaguares XV o Los Pumitas (el seleccionado juvenil) que vienen creciendo”.

Nicolás Fernández Miranda es lo que uno podría llamar un “animal de club”. Como jugador, vistió la camiseta de Hindú Club desde el año 1991 hasta el 2011, y en ese transcurso obtuvo 11 títulos entre Nacional de Clubes (el campeonato nacional de argentina) y torneos de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Como entrenador, añadió 7 más a su cuenta, justo antes de pasar a integrar el cuerpo de entrenadores de Jaguares en 2017. Ese año, junto a sus compañeros de formula el paranaense Martín Gaitán y Mario Ledesma, ayudaron a que el equipo argentino pasara por primera vez a las instancias decisivas del Súper Rugby. En agosto, una vez terminada la participación de Jaguares, los tres pasaron a formar el staff de Los Pumas, posición que ocupan actualmente.

Es por eso que no sorprende cuando dice que “nosotros (el staff argentino) creemos que el rugby sigue siendo el rugby. Por más que cobres o no cobres dinero, uno sigue sintiendo amor y pasión por lo que hace, y eso es algo que tratamos de mantener y fomentar en los chicos. La combinación perfecta de un jugador de rugby tiene que ser poder prepararse como profesional y seguir sintiendo como un amateur. Esas dos cosas juntas hacen a un jugador mejor y distinto”, finalizó el ex jugador de Sharks (Sudáfrica), Padova (Italia) y Bayonne (Francia).