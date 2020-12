Skate: ahora Shakira mostró el progreso en las rampas

Además aparece andando en su último videoclip, Girl like me. La cantante publicó un vídeo mostrando su nueva pasión. Ella junto con su familia vive en Barcelona quizás la mejor ciudad europea para andar en skate y una con las de mayor tradición en los deportes de tablas.

Shakira sorprendió al mundo cuando en plena pandemia subió el primer video andando en skate. Buena parte de sus 70 millones de seguidores en Instagram enloquecieron porque no esperaban la sorpresa de la colombiana que intenta mejorar siempre en todo lo que practica.

Black Eyed Peas, Shakira - GIRL LIKE ME (Official Music Video)