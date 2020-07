Renato Buscema pasa su primer invierno en casa en 13 años

Se acostumbró a vivir solo en verano. Italia, hasta 2018, fue su lugar escogido para seguir trabajando de la mano de su gran pasión y forma de vida: el wakeboard. El año pasado los planes cambiaron ya que debió modificar el rumbo por su labor como entrenador dentro de la Federación Argentina y comenzó a dar clínicas en Estados Unidos, Colombia, Chile y Paraguay. Pero, este 2020 frenó todo tipo de planes y el paranaense Renato Buscema, de 41 años y fundador de la Escuela Fly Wakeboard que funciona en el Náutico, debió quedarse en cuarentena en Paraná, algo que no sucedía hace 13 años.

—¿Cómo atravesás esta particular situación?

—Pasé por todos los estados, intentando entender este lío. Calculo que como todo el mundo. En lo personal, veía que todos los planes de 2020 habían cambiado rotundamente de un día para el otro y que por primera vez en 13 años me tocaba quedarme en Paraná todo un invierno, sin poder trabajar de lo que amo porque yo vivo solamente del deporte, un gran desafío ya que a diario trato de reinventarme buscando distintas actividades. Le propuse a la Federación una serie de charlas para los federados de coaching online por Zoom para tratar distintos temas técnicos que estuvieron buenas y me mantuvieron ocupado gran parte. Después hice jardinería, carpintería y le doy una mano a mi hermana en el negocio. Ya no sé qué más hacer (risas). Soy un pez fuera del agua.

Renato Buscema.jpeg Renato realiza clínicas virtuales vía zoom

—¿Entrenás en casa?

—Me costó mucho entender eso de entrenar en mi casa. Al principio ni se me cruzaba y veía a todo el mundo entrenando en sus casas en las redes y pensaba cómo hacen (risas). Pero después de un par de semanas de encierro empecé con el crack de mi profe Adrián Balcar, que me mandaba las rutinas con videos y ahí no había excusas. Igual hice deporte toda mi vida y es como que un poco el cuerpo te pide. No compito más profesionalmente hace un par de años y lo que hago de entrenamiento es solo para mantenerme activo y poder volver a subir a la tabla cuando se pueda, con 41 años si no estoy entrenado no podría seguir practicando. Mi foco hoy día es ser mejor entrenador y dirigente trabajando en conjunto con la Federación de Wakeboard y Esquí Náutico en el desarrollo del deporte, haciendo campeonatos y clínicas de entrenamiento.

—¿Virtualmente seguís en contacto con los riders?

—Sí, estoy en contacto con riders de todos lados. Las charlas de coaching online nos mantuvo súper conectados, ayudándonos y manteniéndonos informados sobre la realidad de cada provincia, armando y adaptando los protocolos para que autorice la vuelta a la práctica. Con los riders de la Fly Wakeboard de Paraná somos familia y nos mantenemos en contacto a diario por teléfono.

wake 2.jpeg El equino nacional de Wakeboard.

—¿Estás en desacuerdo con qué tu deporte no se pueda practicar?

—Claramente no estoy de acuerdo con que las actividades al aire libre no estén autorizadas. Están tratando al deporte como si no tuviera importancia siendo que es fundamental para la salud y la psiquis del ser humano. Con todos los protocolos de seguridad como se debe no veo por qué no. En realidad se podría escribir un libro sobre por qué el deporte, y fundamentalmente deportistas de alto rendimiento que tienen años invertidos en sus entrenamientos siguiendo objetivos, se ven flotando en alta mar si ningún incentivo. En otras parte del mundo han tratado al deporte con la importancia que merece.

—¿Qué futuro imaginás?

—En lo personal seguiré esforzándome para pasar estos tiempos turbulentos con calma y filosofía. Pienso que vamos a valorar aún más lo que hacemos y volveremos con más ganas.

496227.jpg Renato Buscema y Vicky de Armas antes de salir a un nuevo entrenamiento. Foto UNO / Diego Arias.