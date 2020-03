"No nos intimidan", un himno en clave de rap para que los oprimidos junten coraje

La rapera concordiense XC –Ximena Camino–, una de las ganadoras en el rubro arte urbano de los Premios Escenario 2019 - La Peña, acaba de lanzar un nuevo video, No nos intimidan, que puede verse en su canal de YouTube.

No nos intimidan es un rap de vieja escuela que habla sobre los prejuicios que atraviesan a las minorías sociales, que en términos reales, son mayorías: los pobres, los homosexuales, las mujeres. A su vez, tiene un anclaje muy local: el barrio La Bianca.

Al tema lo interpretó por primera vez en noviembre pasado, en el marco de la peña de los Premios Escenario: “Ahora lo grabé y acompañé el video con algunas imágenes de Concordia, de ensayos, de algún show. No tiene gran producción, sino que es para que sea más atractivo a la hora de escucharlo. Habla de gente que queda afuera. La canción dice ‘Si sos puto, sos mina o de la villa’, grupos que están oprimidos históricamente. Creo que es un tema que me toca muy particularmente porque habla de cómo quedamos afuera por tantos prejuicios. Eso de que por ser mujer tengo vergüenza, miedo, no me animo, por la mirada del otro lado que hace que yo misma me impida cumplir mis sueños. Pasa también con el puto, con el villero”, dijo a Escenario.

xc.jpg

Además, en el tema también menciona a “dos pibas de La Bianca que nunca volvieron al barrio”, Josefina López –víctima de la violencia machista–y Mariela Costen víctima de la inseguridad que genera la desigualdad. “El barrio La Bianca es un barrio muy particular de Concordia, tiene muchos habitantes y detrás hay una villa. Es un barrio de trabajadores. Y pasaron dos casos que nos conmovieron mucho: el de Josefina López, una chica que estuvo desaparecida mucho tiempo y después apareció descuartizada, al final resultó que fue la pareja de su tía.

Y Mariela Costen volvía caminando a su casa y la asesinaron en la ruta para sacarle 100 pesos. Le pegaron un tiro en la cabeza. Ellas dos eran de La Bianca, el mismo barrio en el que yo nací y nosotros tenemos mucho sentido de pertenencia”, comentó.

Con 25 años, esta profesora de Portugués y compositora, ha demostrado que maneja el escenario a su antojo. Le sobra carisma, atrevimiento y flow para soltar sus rimas filosas que, sobre todo, reclaman igualdad y libertad.

“Tengo que escribirlo cuando sale, no puedo escribir cualquier día, cuando yo tenga ganas. Son momentos en que la inspiración nace, hay días que escribo mucho, y otros que pruebo y pruebo pero no hay manera. Generalmente lo que hago es poner un instrumental que me guste y a partir de eso ponerme a pensar qué me genera: si es agresivo, si es más bien tranquilo o si es romántico. El instrumental me guía a la hora de ponerme a escribir mis temas. Y con la guitarra también pasa, a No nos intimidan la saqué con la guitarra, a partir de algunos acordes fue naciendo y después lo llevé al rap. Además hay un trabajo de lectura y reescritura”, comentó sobre el proceso de crear sus canciones.

XC –tal es el nombre de su proyecto artístico solista– compone rap y trap desde 2017, pero siempre tocó la guitarra y previamente escribió canciones de otros género. “Pero encontré que el rap es lo que a mí me sale, el rock no me nace”, dijo Ximena, que ahora está tocando en formato banda con el proyecto XC Full Gang, junto a Santiago Butto (batería), Guido Mecca (guitarra), Ernesto Menon (bajo) y ella como voz líder.

“Hubo un renacer del rap en esta última década y en este renacer la mujer tiene más protagonismo. También pasa en otros géneros, en Concordia comparto escenario con muchísimas artistas y compositoras increíbles. Antes las mujeres casi que tenían que pedir permiso para tocar, los lugares artísticos importantes eran ocupados principalmente por los varones. Ahora eso ya no existe eso; las pibas van, se suben al escenario, hacen lo que quieren hacer y la rompen, ya no está esa situación de miedo y vergüenza. No, nosotras podemos y merecemos estar ahí, podemos hacerlo bien, igual o mejor que cualquier pibe”, afirmó.