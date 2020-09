Luego de la violencia y las detenciones abrieron el skatepark de Mendoza

View this post on Instagram

Porque NADA justifica la VIOLENCIA ejercida por personal que representa al municipio de @mendozaciudad ! Si no saben cómo tratar a las personas, chicos y chicas que podrían ser sus hij@s/sobrin@s/prim@s en el ámbito que uds eligieron TRABAJAR, TOMENSELA! O talvez el municipio ni CAPACITA a quienes deben saber como cuidar y actuar ante estás situaciones. En el último cuadro pueden ver como un "señor" toma un skate y se lo revolea en la cara a un pibe.... Lo podría haber desfigurado, o incluso matarlo! ¡MENDOZA VERGUENZA NACIONAL DE LOS DEPORTES!