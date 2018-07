Lena Salmi anda en skate a los 64 años y comparte con los de su generación en las redes

Lena Salmi nació en Helsinki hace 64 años y practica skateboarding hace unos tres años. Es la administradora del grupo de Facebook Very Old Skateboarders y utiliza las redes sociales para conectarse con otras personas que comparten su pasión en todo el mundo.

Lena solía ir en bicicleta al Estadio Olímpico de Natación en Helsinki pero como tenía una bicicleta tan hermosa pensó que se la podía robar y comenzó a ir en skate.

Hypebae.com le preguntó en una nota que realizaron en Londres:

¿Cuál es la reacción más común que tiene la gente cuando te ve patinar?





En un 95% de reacciones son hermosas. Solo las adolescentes pueden reírse, son el único grupo. Cuando los niños me ven en los parques de skate, vienen y me piden que los vea cuando hacen algunos trucos. Luego, después de verlos, comenzamos a chatear. Me gusta alentar a las chicas para que se animen a patinar.