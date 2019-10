Gabriel Leiva quiere ganar y festejar en Paraná

Gabriel Leiva quiere ganar la carrera en la categoría Master b2 en la Coronación del campeonato entrerriano de MTB XC que se largará el domingo en las barrancas del Parque Urquiza de Paraná.

Al biker que nació en Victoria, pero vive en Paraná desde 1994, le alcanza con solo largar para salir campeón en su clase que agrupa a los corredores que tienen entre 45 y 50 años.

Nota Relacionada: Se viene la coronación del XC en el Parque Urquiza

El integrante del equipo Factur House le contó a UNO que llegó tarde a este deporte porque comenzó a pedalear en 2014 y dos años más tarde se metió en las carreras competitivas con todo lo que esto representa en cuanto a entrenamiento e inversión.

Cuenta que eligió la bici porque el cuatriciclo le demandaba muchos viajes y la llegada de su hija, Greta que hoy ya tiene ocho años, lo llevó a tomar dimensión del riesgo que tenía en cada giro a fondo sobre las cuatro ruedas.

Igual, en 2012; se dio el gran gusto de salir Subcampeón del QuadCross cordobés en la categoría Máster A.

mtb.jpg Una más vieja en el Parque Varisco.

"Nunca se sabía si volvía con todos mis huesos sanos así que arranqué con la bici que también me puedo golpear pero es menos peligroso", aseguró mientras se prepara para la última carrera del año.

El lunes probaron el circuito y reconoció que "anduvimos en circuitos más peligrosos pero este (el del Parque Urquiza) tiene de todo y si lo subestimas te golpeás seguro", advirtió.

"En realidad nunca pensé en salir campeón, sí en ser competitivo con los de punta y recién en la tercera fecha fue donde me dije 'tengo posibilidades de salir campeón o estar ahí muy cerca'", detalló.

El presente en el MTB tiene que ver con la experiencia que ganó arriba del cuatriciclo: "ese plus me ayuda para no tener miedo en las maniobras riesgosas y tratar de ir siempre rápido, por ahí se me termina la nafta y bueno tengo que tomar aire", reconoció entre risas.

La última pregunta fue para saber a quién agradece este gran año en el MTB XC de Entre Ríos: "A los que me dicen 'deja de joder con la bici, estás viejo', pero viejo es el viento y sigue soplando, el campeonato es para mí hija Greta", sentenció.