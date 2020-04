Estados Unidos: llenan de arena dos skatepark para que dejen de patinar

El mundo entendió que la principal herramienta de lucha contra el coronavirus es quedarse en casa. En Estados Unidos ya murieron 46.996 personas, con el principal foco en Nueva York donde fallecieron 14.828. Cruzando el país, en la costa de California notificaron 1.268 muertes y las autoridades tomaron medidas para garantizar el distanciamiento social.

Los estadounidenses se niegan a cumplir la cuarentena y en la localidad californiana de San Clemente, el gobierno local tomó la drástica decisión de llenar un skatepark con arena para frenar la práctica del skateboarding.

La única manera de evitar que los skaters llegaran hasta el skatepark fue arrojando 33 toneladas de arena (37 toneladas americanas) entre las rampas.

Según la CBS, pese a que el parque estaba cerrado con carteles alertando de la prohibición de entrada, la gente, incluso niños, no dejaban de acceder a la zona.

Los skaters del sur de California se sorprendieron esta semana cuando llegaron al parque de patinaje para descubrir que estaba lleno de arena.

Las autoridades de San Clemente cerraron oficialmente sus parques e instalaciones recreativas el 1 de abril como parte de las órdenes para que se queden casa tratando de detener la propagación de COVID-19.

Sin embargo, en las dos semanas que siguieron, los funcionarios recibieron numerosas quejas de que grandes grupos de personas seguían reuniéndose en Ralph's Skate Court, ignorando la cantidad de carteles de 'Prohibido el paso' que se muestran en la entrada del parque y sin tener en cuenta las pautas de distanciamiento social que anunció el estado.

El 13 de abril arrojaron las 33 toneladas aunque igual ya aparecieron nuevas fotos y videos filmados entre la arena.

Luego vino también el famoso skatepark de Venice Beach.

