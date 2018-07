El entrenamiento de Pancho Giusti en pleno invierno

Embed







No es el mejor de los panoramas en cuestiones climática. Las bajas temperaturas castigan duro a la capital entrerriana.





En la Costanera, al lado del río, es poca la gente que se anima a desafiar el frío en materia deportiva.





Se observan algunos pescadores y no mucho más. Entre ellos aparece el paranaense Francisco Pancho Giusti, a quien no lo detiene nada ni nadie. Va al frente y no para más allá del clima.





Es que en su mente solo están los campeonatos que se vienen y uno de ellos es muy importante: el Panamericano. Un objetivo más que interesante como para no bajar los brazos.





Pancho foto 5.jpg Técnica y potencia. Foto UNO / Juan Manuel Hernández







UNO estuvo en la Escuela SUP estuvo en la Escuela SUP Paraná , en el Balneario Municipal, y dialogó con el rider paranaense, que no para de entrenar y de trabajar para la escuela.





"La idea es hacer cosas básicas. Tengo una pelota y pesas como para empezar con el equilibrio. Después hay que tener ganas. A mí esto me gusta mucho, así que no me cuesta", confesó sin dudarlo, y continuó hablando del aspecto físico, una de las claves, más allá de la técnica, de esta disciplina.





"A medida que fui conociendo el deporte, de competencia en competencia, ahí fui observando la demanda. Mucho equilibrio, potencia y resistencia y todo arriba de la tabla. Todo se entrena, arriba de la tabla y afuera del agua ".





"Un día de entrenamiento es venir, entrar en calor, porque es lo ideal. Hay muchas formas de hacerlo. Yo elijo la pelota y las pesas. Fijate yo estoy descalzo, no muy abrigado y ya tengo calor. Estamos acostumbrados y además no nos caemos de la tabla. Y si te caés, es un error y ya está. Luego entreno 40 minutos en el río como mínimo", repasó Francisco Giusti respecto de cómo es un día de entrenamiento en el Paraná.





Pancho foto 8.jpg Pancho armó una técnica para entrenar y limpiar la playa. Foto UNO / Juan Manuel Hernández







Limpieza





Pancho ideó un sistema de práctica muy original y que cumple con dos funciones. Por un lado afinar la técnica del SUP y por el otro limpiar la superficie que rodea la Escuela.





A un remo escuela le adjuntó unos dientes (tipo rastrillo) y lo usa para entrar en calor.





"Trabajamos con este elemento mucho la postura y de paso limpiamos el pasto que está al frente de la Escuela, en la playa. Esto no es un entrenamiento de fuerza, de potencia, es un entrenamiento de voluntad. Yo publiqué que es el mejor de los entrenamientos. Es un remo con una escoba de alambre adaptada y uso la misma técnica que en el río. Junto la basura como si estuviera en el agua".





Respecto de lo que se viene Giusti deberá atender una cita en la capital entrerriana en agosto y luego ponerse a pensar en el Panamericano.





"Tenemos el Panamericano y después el 18 de agosto, un finde largo, se hace una fecha del Argentino, la novena de SUP. Vienen riders muy buenos de todo el país. Bajamos desde Villa Urquiza. Es el maratón más largo del campeonato. Son 20 kilómetros. Esperamos unos 100 riders de todas las categorías. También habrá un sprint en el Náutico que es muy interesante. Luego apunto con todo a los Panamericanos", cerró.