Ciclismo: Finalizó el Tour de Francia Virtual

Este domingo tuvo lugar la sexta y última etapa, ganada por el australiano William Clarke (Trek-Segafredo), en el sprint en los Campos Elíseos.

Como en la edición real del Tour, la llegada final de la prueba tuvo como escenario la célebre avenida parisina. Después de 42,8 kilómetros de carrera en su bicicleta ‘home trainer’, Clarke, de 35 años, ganó la última etapa al italiano Filippo Ganna (Ineos) y al sudafricano Ryan Gibbons (NTT Pro Cycling).

"El pasado fin de semana lancé mi sprint demasiado pronto e intenté ser un poco más paciente. El equipo ha estado muy implicado en este Tour. Dos victorias de etapa (junto a la de Julien Bernard el pasado domingo), es algo para estar satisfechos", celebró Clarke.

El equipo sudafricano NTT Pro Cycling, que situó a cuatro corredores en el ‘Top 9’ de la última etapa, se impuso en la general con 500 puntos, por delante de los estadounidenses Rally Cycling (267) y Trek-Segafredo (232). NTT también venció en las clasificaciones por puntos, montaña y jóvenes.

En la categoría femenina, Lauren Stephens (Team Tibco-Silicon Valley Bank) terminó ganando el último sprint por delante de la británica April Tacey (Drops) y de la canadiense Georgia Simmerling (Team Twenty20). Confirmó el triunfo del equipo Tibco-SVB, vencedor de la clasificación de mujeres de este Tour de Francia virtual.

En esta competición, organizada como el Tour real por la empresa Amaury Sport Organisation (ASO), el pelotón estaba compuesto con 88 corredores en la competición masculina y 64 en la femenina.

Desde su salón, o a la sombra de un árbol como Chris Froome en Tenerife este domingo, los corredores de los 22 equipos masculinos y de los 16 femeninos se enfrentaban virtualmente a través de la plataforma Zwift. El Tour de Francia real se disputará del 29 de agosto al 20 de septiembre.

Result Virtual Tour de France, stage six: Champs-Élysées (42.8km)

1. Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo, in 51-44

2. Filippo Ganna (Ineos), all at same time

3. Ryan Gibbons (RSA)

4. R Tiller (Nor) NTT

5. Matteo Dal-Cin (Can) Rally

6. M Walscheid (Ger) NTT

7. Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling

8. N Zukowsky (Can) Rally

9. Edvald Boasson Hagen (Nor) NTT, all at same time

10. Gijs Van Hoecke (Bel) CCC, at one second

Final general classification

1. NTT (RSA) – 500 points

2. Rally (USA) – 267 pts

3. Trek-Segafredo (USA) – 232 pts

4. EF Pro Cycling (USA) – 211 pts

5. Ineos (GBr) Ineos – 175 pts

6. Israel Start-Up Nation (Isr) – 161 pts

7. Mitchelton-Scott (Aus) – 139 pts

8. Alpecin-Fenix (Bel) – 138 pts

9. Groupama-FDJ (Fra) – 112 pts

10. Ag2r La Mondiale (Fra) – 105 pts

Final green jersey classification

1. NTT (RSA) – 293 pts

2. Alpecin – Fenix (Bel) – 143 pts

3. Mitchelton-Scott (Aus) – 140 pts

Final polka dot jersey classification

1. NTT (RSA) – 62 pts

2. EF Pro Cycling (USA) – 30 pts

3. Israel Start-Up Nation (Isr) – 28 pts

Final white jersey classification

1. NTT (RSA) – 51 pts

2. Ineos (GBr) – 47 pts

3. Groupama-FDJ (Fra) – 38 pts

Final team classification

1. NTT (RSA) – 923 pts

2. Rally (USA) – 398 pts

3. Trek-Segafredo (USA) – 360 pts

Virtual Tour de France 2020 - Live Stage 6

Fuente: AFP.