Chajarí vive su revolución extrema

Los adultos están sorprendidos por la pasión con que practican estas disciplinas los preadolescentes. Antes de la construcción del skatepark, bikers y skaters, se reunían en la plaza frente al edificio de la Municipalidad.





La ocupación de los espacios públicos generó algunas tensiones entre los vecinos del municipio entrerriano, que tiene unos 40 mil habitantes. Como la escalada fue creciendo el intendente, Pedro Galimberti, junto con su gabinete, decidió darle una solución al tema.





Recuperaron un terreno al costado de las vías del ferrocarril frente a un galpón abandonado, parquizaron y construyeron las rampas. La segunda buena idea que tuvieron los que administran la ciudad fue contratar a la productora Play to Win para que organice el estreno oficial del nuevo espacio deportivo y cultural.





El equipo de trabajo tiene su base en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y cuenta entre sus filas con el chajariense Matías Lescano. Play To Wing programó la llegada del skater profesional Paris Laurenti y del biker Mariano Buzzalino.





Con todos los actores preparados el domingo se realizó el estreno formal con un público que pasó de estar expectante a participar. Chicas y chicos llegaron a la Estación Urbana con sus familias y terminaron patinando en un skate o andando en bicicleta. Otros, más tímidos, siguieron el espectáculo desde la sombra sorprendidos con las destrezas de los visitantes "ilustres".





Profesional





Los que conocen de skate saben quién es Paris Laurenti. Ahora bien, si la intención es verlo en acción hay que ingresar su nombre a algún buscador en Internet y aparecen sus videos. En la foto grande que ilustra esta nota se lo ve volando sobre siete niños despertando la admiración de los que miraban la demostración al borde de la pista. Paris –a quien todos nombran acentuando la 'a'– tiene 28 años y hace siete que puede "vivir bien" dedicado 100% al skateboarding.





Laurenti tiene contrato vigente con Nike SB y representa a la marca cada vez que aparece en una foto o en un video. Reconoce que, como a otros skaters, también le interesan muchísimo los mundos de la fotografía y de la comunicación.





Antes de comenzar con la demo aceptó una entrevista con Ovación en donde contó las sensaciones que le generó ser parte de la inauguración de un nuevo skatepark en Argentina.





"Venir a Chajarí me llenó el alma porque, como todavía no hay una cultura de skate y el chico más grande que anda tiene 15 años, me hace pensar que dejo una semillita, que planté algo. Recorrer las plazas y que los chicos nos sigan es algo muy gratificante. Ver la alegría de los nenes cuando te saltás una bicicleta. Ver sus caritas es lo más lindo de este viaje", contó el skater que se caracteriza por bajar pruebas con estilo y clase.





"Mi filosofía es andar para divertirse y obviamente que si querés lograr algo en este deporte tenés que esforzarte y ponerle pilas, pero divertirse con amigos, ser buena persona, mantener la humildad y 'pedirle' mucho para seguir progresando", remarcó.





La última semana de noviembre es una buena medida para realizar el balance 2017: "Este año fue tranquilo porque las marcas que me patrocinan bajaron la inversión y tuve menos viajes internacionales. En 2016 viajé a Polonia, Berlín, Barcelona y Nueva York. Fue un impacto muy fuerte para mí estar en las grandes capitales del mundo. Entonces este año, como no viajé tanto, aproveché a filmar tomas para un video documental. Si bien todavía no tenemos el nombre de la producción la idea es hacer una presentación formal".





Detrás de la cámara estuvo el fotógrafo y filmador Mariano Augusto Cuenca, que es el autor de la foto principal de esta nota. A esta altura de su carrera trata de seleccionar los campeonatos en donde participa porque los califica como "un mal necesario". Entregan dinero en premios, por lo que es "plata fácil" pero entiende que atentan contra la creatividad del deportista, que termina repitiendo, en cada competencia las mismas pruebas que sabe que le dan resultado. "Soy un skater que prefiere salir a sacar una foto o filmar".





La experiencia de Play To Win





La inauguración del skatepark de Chajarí fue organizada bajo el lema Play To Win Extremo. Play To Win es una productora que nació en el barrio de Caballito (CABA) en 2014 y tomó trascendencia nacional con las tres ediciones del básquet callejero 3x3. "Esta vez incluimos a la gran familia de los deportes extremos con el hip hop", contó a Ovación el integrante entrerriano del equipo Matías Lescano.





La productora proyectó un campeonato de básquet callejero que hará en Concordia . La idea es realizar un campeonato, como los que organizan en Caballito, durante marzo de 2018. Además tienen la idea de construir una cancha de 3x3 en el predio del skatepark para volver el próximo año y realizar la segunda edición de Chajarí Extremo con básquet y más hip hop.





"La idea es plantar la semilla", insistió Paris antes de la foto grupal. Ale, Matías y Max son las caras visibles de Play To Win que tienen propuestas para desembarcar en otras ciudades del país. El primer tour fue a Chajarí y ahora tienen en agenda, el sábado 2 de diciembre en el teatro Vorterix, la final de la batalla de hip hop que organizó Nike para conmemorar los 35 años de las zapatillas Air Force 1.





El futuro está lleno de ilusión

En las clínicas de skate y BMX participaron chicos y chicas que sonrieron todo el tiempo más allá de que cuando bajaron de las rampas de madera se pegaron algunos 'palitos'.





La organización regaló tablas de skate entre los que se animaron a tomar las primeras clases. El skater más grande de Chajarí tiene 15 años y se llama Germán Frigo. El domingo estaba viviendo uno de los días más felices de su vida porque Paris Laurenti le explicó algunos secretos para bajar el Flip Varial 360. Germán hace un año que anda en skate y fue uno de los que vivieron en carne propia lo que es que ser echado de un lugar público por practicar un deporte.





"Ahora tenemos este lugar para cuidarnos y para que no nos pase nada. Tenemos que ir mejorando todos los días un poquito más". A Paris lo tenía visto de videos y estaba sorprendido de andar junto a él en el nuevo skatepark de Chajarí.





"Esta ciudad es chica y que venga alguien tan importante es muy bueno para el crecimiento del deporte", analizó Germán con madurez.





El hombre de los jugos

Delfor Isaac Panozzo Zenere llegó al skatepark con su puesto de venta de jugos de cítricos exprimidos. Delfor repite todo el tiempo que hay que concientizar sobre el consumo de jugos naturales mientras exprime naranjas, mandarinas y pomelos que compra cerca de su casa en Villa del Rosario. Mientras los deportistas y el público compraban los recién exprimidos a mano, el emprendedor insistió con que "todo el mundo debería tomar los jugos de los cítricos entrerrianos". Su presencia terminó de cerrar un evento que estuvo muy bien organizado.





Los deportes extremos están revolucionando Chajarí, porque con la inauguración de la Estación Urbana se duplicó la cantidad de chicos y chicas que andan en skate y bicicletas.