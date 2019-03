Era sabido que el caso de Marcelo D'Alessio no tardaría en colarse en la campaña electoral de Santa Fe, luego de que se supiera que el falso abogado viajó dos veces a Rosario durante el juicio en los tribunales provinciales a los miembros de la banda Los Monos, entró en el Centro de Justicia Penal y habló con Ramón Machuca, uno de los principales acusados. Quien dio el primer paso es la precandidata a gobernadora María Eugenia Bielsa, quien se refirió al tema al presentar su lista en la capital provincial. Dijo que hace años viene advirtiendo sobre el avance del narcotráfico ("Decían que estigmatizábamos") y aseguró: "El gobierno provincial no puede presentarse como víctima de D'Alessio". Fue la primera en traerlo a la campaña, pero es seguro que no será la última.

Quiere ir del noticiero a la Intendencia

La tendencia de la política a captar a periodistas para llevarlos como candidatos a cargos electivos no es sólo rosarina, donde hubo y hay casos resonantes. Quien ya anunció que deja la profesión de contar noticias para postularse como candidato a intendente de Avellaneda, su ciudad, es Luis Otero, el conductor del noticiero de Canal 13. No es la primera vez que su nombre suena dentro de la política, pero esta vez la cosa va en serio. Enrolado en la UCR, lo que se sabe hasta ahora es que ya tendría decidido no competir en la interna de Cambiemos sino por afuera, como candidato del partido fundado por Leandro N. Alem. Por lo pronto, ayer fue su último día al frente del Noticiero 13 y casi podría decirse que su despedida fue a la vez su primer discurso de campaña.

Baja al llano y va por una concejalía

Aníbal Fernández se baja al llano. Después de ser uno de los principales referentes del kirchnerismo, jefe de Gabinete y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2015, el quilmeño quiere volver a la política pero bien desde abajo. Es que, según anunció, será candidato a concejal de Pinamar por una lista que encabeza un amigo suyo y aspira a ocupar la Intendencia de la ciudad balnearia. Dentro del propio kirchnerismo ya hicieron una lectura: creen que Aníbal es consciente de que, en caso de ganar Cristina las elecciones presidenciales de este año, no tendría ninguna chance de volver a ocupar un cargo en el gabinete. El, mientras tanto, se ocupa de mostrarse orgulloso de esa nueva postulación. "Ya juré 15 veces en cargos públicos y a hora quiero ser concejal", dijo hace algunos días.