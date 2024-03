Omar Sivori fue el Maradona de los Sesenta: 1xBet habla acerca del olvidado ganador del Balón de Oro

¿Cuántos Balones de Oro tiene Argentina?

La respuesta a esta pregunta no es tan obvia como podría parecer. La manera más fácil de decirlo es que está Lionel Messi, quien, con 8 Balones de Oro, hizo a su país el líder en número de estos premios.

La respuesta a esta pregunta no es tan obvia como podría parecer. La manera más fácil de decirlo es que está Lionel Messi, quien, con 8 Balones de Oro, hizo a su país el líder en número de estos premios.

El país ha dado al mundo varios ganadores del Balón de Oro. Diego Maradona no está entre ellos porque no pudo recibir este premio de acuerdo con las reglas del fútbol francés. No fue sino hasta la década de los 90s cuando se abolió la cláusula según la cual el premio se otorgaba exclusivamente a un futbolista de la selección nacional europea.

Las reglas estaban en contra de Maradona, pero jugó por sus compatriotas predecesores.Alfredo di Stefano recibió el Balón de Oro en 1057 y 1959 como jugador de la selección española, y Omar Sivori en 1961 como jugador de la selección italiana.Sin embargo, tanto Di Stefano como Sivori eran argentinos y productos del prolífico sistema futbolístico argentino.

“El vicepresidente de nuestro club fue el primero en hablarme de esto. Para ser honesto, hasta ese momento, no solo nunca había visto el Balón de Oro, sino que tampoco sabía que existía. Cuando regresé a Argentina en 1969, inmediatamente lo deposité en una caja de seguridad. Era muy querido para mí. No sabía su valor comercial, pero desde un punto de vista puramente humano, me dolería perder el Balón de Oro, que fácilmente podría ser robado de mi casa. Permaneció en la caja fuerte durante muchos años”, recordó más tarde Omar Sivori sobre el principal premio de su carrera.

Sivori jugó con Italia pero se mantuvo argentino

"El Cabezón", como se le llamaba el héroe de esta historia, se trasladó de River Plate a Juventus en 1957 cuando solo tenía 21 años. Después de eso, Omar Sivori no jugó ni en el campeonato argentino ni para la selección nacional argentina. Sin embargo, logró mucho en su país natal.

Sivori anotó 29 goles en 63 partidos para River Plate y ayudó al club a ganar 3 títulos de liga. El traspaso de Sivori a Juventus se convirtió entonces en un récord en la historia del fútbol, y con los 10 millones de pesos recibidos, Los Millonarios completaron la construcción del legendario estadio El Monumental.

Para la selección nacional de Argentina, Sivori anotó 9 goles en 19 partidos y se mostró especialmente brillante en la Copa América de 1957. El Cabezón anotó 3 goles, realizó muchos regates exitosos y ayudó al equipo a ganar el torneo.

Tras retirarse en 1969, Omar Sivori regresó a Argentina. Probó suerte como entrenador, reclutador, comentarista de televisión, periodista e incluso se convirtió en un agricultor exitoso. El 17 de febrero de 2005, Sivori falleció a la edad de 69 años en el mismo lugar donde nació: en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

Similitudes con Maradona

Diego Maradona, de hecho, en muchos aspectos, repitió el camino que "el Maradona de los sesenta" había seguido.

En primer lugar, ambos argentinos fueron los futbolistas más caros del planeta.

En segundo lugar, Omar Sivori y Diego Maradona pasaron los mejores años de sus carreras en clubes en Italia. Sivori también jugó para Napoli pero se convirtió en una leyenda en Juventus. Ganó 3 Scudettos y, con 168 goles, ocupa el 5º lugar en la lista de máximos goleadores en la historia del superclub de Turín.

En tercer lugar, ambas leyendas eran similares en la forma en que jugaban. Omar Sivori, con una altura de 163 centímetros, superaba magistralmente a sus oponentes, tenía un tiro filigrana con su pie izquierdo, proporcionaba una excelente asistencia a sus compañeros de equipo y no acaparaba toda la atención para sí mismo. Al mismo tiempo, la naturaleza combativa de los grandes futbolistas a menudo resultaba en intemperancia. Reaccionaban a las provocaciones, respondían a los golpes en las piernas y a menudo no se llevaban bien con entrenadores, árbitros y oficiales. En su último partido de carrera, irónicamente, contra Juventus, Sivori recibió una tarjeta roja por patear a un oponente.

