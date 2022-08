Novak Djokovic tiene chances de jugar el US Open

Esta medida de la entidad de salud norteamericana modifica el panorama porque hasta ayer el serbio no podía ingresar a los Estados Unidos y, a partir de hoy, lo podrá hacer. La CDC emitió un comunicado en el que señala la eliminación de las restricciones y remarcó: “Las personas no vacunadas tendrán la misma guía que aquellas que no lo estén”.

El ex número 1 del mundo ahora debe esperar un cambio en las reglas fronterizas de Estados Unidos para poder ingresar y US Open se rige de esa norma para permitir a los jugadores participar del torneo. Djokovic ya está inscripto en el último Grand Slam de la temporada y dependerá de poder entrar a Estados Unidos para poder disputar el torneo.

Si llega a darse la modificación en las entradas y salidas como se dio en el cambio de la CDC con los no vacunados, Djokovic jugará el US Open tal como había confirmado luego de ganar Wimbledon. El torneo comienza el 29 de agosto próximo y es una cuenta contra reloj que tendrá el serbio.

"Me estoy preparando como si me fuesen a permitir competir, mientras espero saber si hay cualquier opción para viajar a Estados Unidos. Cruzo los dedos", escribió el 30 de julio pasado en un posteo realizado en Instagram. El público desea ver al nacido en Belgrado, dado que se impuso en tres ocasiones (2011, 2015 y 2018) y fue finalista otras seis veces (2007, 2010, 2012, 2013, 2016 y 2021). Justamente, el año pasado cayó en la definición contra Daniil Medvedev (1º).

NADAL YA ENTRENA EN CINCINNATI

"Dos horas de una gran práctica con Rafael Nadal", escribió el danés Holger Rune (26º), quien fue el primero en compartir un entrenamiento con el español, que volverá al circuito la semana que viene después de su retiro en Wimbledon por una lesión en la zona abdominal. Y para evitar forzar la máquina antes del US Open se bajó de Toronto y buscará ritmo en Ohio para llegar afilado al gran objetivo del cierre de la temporada.