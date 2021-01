Nisman: se cumplen hoy seis años de la muerte del fiscal

Lagomarsino fue quien le llevó la noche del sábado 17 de enero de 2015 al fiscal una pistola Bersa calibre 22. De esa arma salió el tiro que terminó con su vida. También fueron procesados por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público los cuatro custodios de la Policía Federal que tenía Nisman.

Lagomarsino fue una de las últimas personas que vieron con vida a Nisman y siempre expresó su inocencia: dijo públicamente y en la Justicia que llevó el arma por pedido del fiscal. Según aseguró, Nisman le había dicho que temía que “algún loquito” lo agrediera y quería estar protegido.

En su indagatoria, Lagomarsino calificó su relación con Nisman como de “amo-esclavo”. Dijo que el fiscal lo llamaba varias veces por día y que nunca podía decirle que no a nada que le pidiera.

Alberto Nisman.jpg

Uno de los custodios también declaró que el fiscal le preguntó ese fin de semana si podía conseguir un arma. El oficial de la Policía Federal Rubén Benítez le contestó que no, pero que sí podía averiguar cómo y dónde debía hacerlo él. El fiscal Taiano le preguntó si esa circunstancia no le llamó la atención y si no la reportó a sus superiores. A ambas consultas respondió que no.

Como para la Justicia se trató de un crimen, la investigación está hoy centrada en una tarea que a seis años todavía no arrojó resultados: dar con los autores materiales e intelectuales, consignó Infobae en un informe sobre el tema. Para eso el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la causa, realiza desde hace tres años un entrecruzamiento de llamados de personas de la inteligencia, la política y las fuerzas de seguridad. Ya tiene un primer informe que concluyó que ese fin de semana hubo una explosión de llamados inusual entre el mundo de la inteligencia y la política.

El 14 de enero de 2015 Nisman cambió la monotonía del verano. Presentó en los Tribunales de Comodoro Py una denuncia contra Cristina Kirchner, su canciller Héctor Timerman, el diputado nacional Andrés Larroque, el dirigente social Luis D’Elia, el líder de Quebracho Fernando Esteche, entre otros, por querer encubrir a los acusados del atentado a la AMIA con la firma del memorándum con Irán.

Se trataba de un acuerdo entre ambos países para avanzar en el esclarecimiento del atentado. La denuncia de Nisman se basaba en escuchas judiciales a D’Elia.

“El plan criminal se activó cuando Timerman viajó a Aleppo en 2011 y secretamente se reunió con su par iraní, Ali Akbar Salehi, a quien le hizo saber que las autoridades argentinas estaban dispuestas a renunciar a la investigación del caso AMIA con tal de provocar un acercamiento de orden geopolítico y restablecer plenas relaciones comerciales entre ambos estados”, había planteado Nisman en esa acusación.

El 19 de enero Nisman tenía que presentare en el Congreso. Pasó el fin de semana en su departamento del complejo de Le Parc, en Puerto Madero. El 18 de enero el fiscal no atendía las llamadas ni contestaba los mensajes. Quienes alertaron de esta situación fueron los custodios y Soledad Castro, una de las secretarias judiciales con la que trabajaba en la denuncia.

Quien tenía llave del departamento era Sara Garfunkel, madre de Nisman, a quienes contactaron y los custodios fueron a buscar a su domicilio en Belgrano. Pasadas las 20 de ese domingo, los custodios, Garfunkel y una amiga llegaron a Le Parc. Pero se encontraron con distintos problemas para el acceso y tuvieron que llamar a un cerrajero.

Finalmente, a las 22.30 pudieron ingresar. Nisman estaba tirado en el baño junto a un charco de sangre. El entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, el jefe de la Policía Federal Román Di Santo y la fiscal Viviana Fein llegaron al lugar a la medianoche. Esa misma noche Berni le informó a Cristina Kirchner de la muerte de Nisman. El 19 se conoció la noticia de su muerte.

diego lagomarsino.jpg

Lagomarsino dice estar “recontra convencido de que el fiscal se suicidó”

El perito informático Diego Lagomarsino aseguró ayer que está “convencido” de que el fiscal federal se suicidó y llamó a “averiguar qué lo llevó a tomar esa decisión”. “Estoy recontra convencido de que Nisman se suicidó”, subrayó en diálogo con Radio Rivadavia.

“Digo que Nisman se suicidó basándome en el expediente, me baso en pruebas. Buscamos la verdad y encontramos que de homicidio no hay nada. Nisman era un gran mentiroso, nos mintió a muchos”, sostuvo.

También se refirió al avance de la causa y denunció: “En un año no se pudo resolver el tema de los espías dando vueltas por Puerto Madero, se les escapa la tortuga”. “Hay que investigar a todos y a todo. Gendarmería hizo un peritaje delirante”, agregó Lagomarsino sobre el único peritaje que sostuvo la hipótesis del asesinato, que fue desacreditado tras la revisión ordenada por el Ministerio de Seguridad.