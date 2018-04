Nazarena Vélez, con problemas económicos: "No me alcanza para pagar las expensas"

Agustín Rossi y Peter Robledo por el "Tarifazo" en "PH: Podemos Hablar" (Telefe), Nazarena Vélez contó su experiencia y admitió que entre las expensas y la salud, "eligió pagar la obra social y le llegó una demanda por las expensas por impago". En medio de la discusión depor elencontó su experiencia y admitió que entre las expensas y la salud,





"Debo 60 mil pesos y no los puedo pagar, entraré en moratoria, y hacen bien, como entré en moratoria por una camioneta que compré estando casada, no la puedo vender y no puedo pagar los impuestos que esa camioneta lleva", reveló.





"O le pongo nafta o hago esto o hago lo otro... como en el teatro, bajo las entradas porque la gente no va, y no me cierran las cuentas... pero no tengo otra", añadió.





A esto se sumó Ubaldo Matildo Fillol que dijo: "No se escucha a la gente, quiero como ciudadano que gobiernen para Argentina y para los argentinos".





Embed