Venta de esclavos a las puertas de Europa: del secreto a la indignación internacional

África se levanta para condenar la venta de esclavos



"Es nuestra responsabilidad colectiva detener estos crímenes", señaló Guterres ante el Consejo de Seguridad. A su vez, la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, y el presidente de la Unión Africana, Alpha Condé, condenaron el trato "inhumano" y la "esclavización" de migrantes en Libia, y pidieron el "fin inmediato a estas prácticas y otros actos criminales de tráfico de seres humanos", según se informó en un comunicado.



La indignación caló hondo en África, donde Gobiernos como el de Burkina Faso, Malí y Níger han mostrado su repulsa y han pedido a la comunidad internacional que intervenga. Otros, como el de Camerún o Costa de Marfil, han repatriado a los conciudadanos que se encontraban en Libia. Las autoridades de Ruanda también han ofrecido apoyo logístico para los migrantes ruandeses que deseen regresar y han asegurado que están "preparadas" para acoger a más de 30.000 personas de diferentes países africanos atrapadas en Libia.



Los gestos de condena llegaron a los estadios de fútbol. Jugadores como Paul Pogba del Manchester United y Cheick Doukouré, del Levante, celebraron sus goles con los brazos unidos simulando tener las manos encadenadas. Al finalizar el partido del domingo ante el Espanyol, el centrocampista del Valencia, Geoffrey Kondogbia, lució una camiseta en la que se podía leer "Fuera del fútbol, no estoy en venta".





La movilización ciudadana también mostró su repulsa al trato inhumano cometido en Libia. Desde que salieran a la luz las imágenes, se han celebrado protestas frente a las embajadas libias en ciudades como Conakry, Bamako o París, donde cientos de personas salieron a la calle bajo el lema 'Non à l'esclavage' [no a la esclavitud] en una manifestación que los oficiales de la policía francesa disolvieron con gas lacrimógeno.

El eco de estas protestas resonaron en Madrid. Aliou participó en la primera concentración contra el mercado de esclavos, frente a la embajada Libia en la capital. Este domingo volverá a acudir al mismo lugar a las cuatro de la tarde para mostrar su repulsa. "La esclavitud no puede repetirse, tiene que ser algo del pasado", argumenta en una conversación con eldiario.es.





El joven de 17 años quiere, dice, que acciones como esta congreguen cada vez a más personas y sirvan para que la Unión Africana y otras instituciones actúen. "Los que ya llegamos a Europa hemos sufrido antes todo tipo de maltrato, pero hay que luchar para que liberen a nuestros hermanos que están allí (en Libia)", explica.





El periplo de Aliou, que repasa con una voz tímida y un ritmo pausado, tuvo como punto de partida Guinea Conakry, su país natal, cuando tenía 15 años. Tras fallecer su padre, exiliarse su hermano y no dilucidar futuro debido a las disputas étnicas entre malinkes y susus, Aliou salió con la intención de llegar algún día a España, lugar que tenía de referencia por su pasión por el fútbol.

"Al principio pensaba que llegar a Europa sería fácil", confiesa. Esta idea se esfumó pronto. Bastó con cruzar a Malí. "Ahí comenzaron a vendernos", narra sin levantar la mirada de un punto fijo. "Los rebeldes en Malí nos separan en función de nuestro origen y nos venden por unos 50 euros", apunta. Entonces, dice, comenzó la extorsión a sus familiares. "Los compradores se dedican a torturarnos y a llamar a nuestras familias para pedir el rescate por 250 euros por persona. Hasta que tu familia no consigue el dinero, te torturan, te encierran, casi no te dan de comer".

Tres meses después pudo huir tras pagar la cuantía exigida. Viajó a Argelia donde pasó cinco meses en la capital hasta que, con el fin de llegar a Libia, se adentró el desierto del Sáhara, una de las etapas más mortíferas y peligrosas en las rutas migratorias desde África hasta Europa. "La gente no sabe lo difícil que es sobrevivir al desierto, por eso se acercan rebeldes libios en unos carros para recogernos. Si no te recogen no puedes sobrevivir", relata.

De esta manera alcanzó Trípoli, donde fue vendido a un grupo de traficantes para cruzar el Mediterráneo, según su testimonio. Sin embargo, la guardia costera libia impidió que el bote saliera a navegar. El mar tuvo que esperar. "Fue entonces cuando nos llevaron a un lugar donde nos torturaban. Me dieron golpes en los brazos y en las manos hasta dejarme inmóvil". Casi 20.000 personas estaban detenidas en centros bajo libios a principios de noviembre, frente a las 7.000 registradas a mediados de septiembre, según el Departamento libio de Lucha contra la Inmigración Ilegal.





Embed Esclavos. Libia. El progresismo europeo mirando hacia otro lado. Los que atan, venden y torturan a esta gente, entran por nuestras fronteras sin control a diario. pic.twitter.com/6QejlNX1jj — Yolanda Couceiro (@yolandacmorin) 26 de noviembre de 2017