Tras reñida elección, Panamá mantiene tradición política

Panamá.- Tras una noche de tensión en la que los resultados preliminares caían a cuentagotas sin que se permitiera dar un vencedor definitivo con la rapidez de comicios previos, Panamá despertó ayer con un virtual presidente electo que apenas superó el 33% de los votos y mantendría al país centroamericano en la ruta del tradicionalismo político.

Laurentino Cortizo aparentemente alcanzó la victoria cuando el Tribunal Electoral lo declaró como vencedor virtual al considerar que había una tendencia irreversible, pero su contrincante principal –Rómulo Roux– se negó a aceptarlo y, aunque no ofreció pruebas, denunció que hubo irregularidades en algunas mesas de votación que lo habrían afectado. Aún no ha dicho si apelaría o no un resultado definitivo del tribunal.

La Junta Nacional de Escrutinios, que hace el recuento oficial de todas las actas, entregaría las credenciales a Cortizo el jueves, se informó.

Con el 96% de las mesas escrutadas, Cortizo –opositor y empresario ganadero de 66 años– lograba el 33,2% de los votos mientras que Roux –también opositor y hombre de negocios de 54 años– se mantenía con el 31%. Tras ellos quedaba el independiente Ricardo Lomana, quien aseguró que el respaldo recibido en las urnas representó un triunfo que lo obliga a seguir trabajando para el futuro.

Cortizo compitió al frente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Roux lo hizo en nombre de Cambio Democrático (CD), la agrupación política del expresidente Ricardo Martinelli.

El duelo entre ambos candidatos sorprendió en medio de un electorado cansado por los escándalos de corrupción y del estatus quo político.

"Cortizo y Roux se enfocaron en los dos temas que dominan la agenda política en Panamá", apuntó el analista Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, en alusión a los escándalos y a la desaceleración que afecta a la economía que tuvo mayor crecimiento en América Latina la última década.

Cortizo efectivamente hizo del tema del combate a la corrupción uno de los asuntos clave de su campaña y lo recalcó ante sus seguidores poco después de que los magistrados lo llamaran para comunicarle su victoria virtual, que aún deberá ser ratificada por el Tribunal Electoral. A pesar de ello, Cortizo recibió llamadas telefónicas de otros candidatos que reconocieron su ventaja, del presidente Varela y de algunos líderes centroamericanos que lo felicitaron.

"Vamos a hacer sin robar", insistió en medio de un panorama en el país ensombrecido por el escándalo internacional de los Papeles de Panamá, el uso irregular de dineros del erario público y de los sobornos entregados por la brasileña Odebrecht.

Cortizo llegó a las elecciones como favorito en las encuestas y apuntalado por la fuerza del PRD, que cuenta con el mayor número de inscriptos en el país, algo más de medio millón.

En los comicios del domingo estaban aptos para sufragar 2,7 millones de panameños y el porcentaje de participación alcanzó el 73%, ligeramente inferior al 76% de la contienda de 2014.

Los analistas consideran que a Cortizo lo ayudó el voto fiel de su partido y el de otros electores. Sin embargo, su aparente victoria se percibe endeble.

"Al final Cortizo prevaleció pero por un margen más corto de lo esperado", dijo Shifter, quien al mismo tiempo resaltó el notable porcentaje que se inclinó por el independiente Lombana.

Ese 33% y los dos puntos de ventaja que separan a Cortizo de Roux están por debajo del estrecho triunfo que logró el perredista Ernesto Pérez Balladares en los comicios de 1994 – el 33,3% y cuatro puntos porcentuales de diferencia sobre la oficialista Mireya Moscoso–, en las primeras elecciones libres tras la caída del dictador Manuel Antonio Noriega por la invasión de Estados Unidos a fines de 1999.

El PRD, de tendencia socialdemócrata y que fue considerado el brazo político del pasado régimen militar, volvió al poder en 2004 con Martín Torrijos, aunque perdió las dos siguientes contiendas. El triunfo extraoficial de Cortizo lo regresará al poder después de una década.

A sabiendas de que los resultados fueron fragmentados y que estuvo lejos del 49% de votos que recibió el presidente Juan Carlos Varela en 2014, o del contundente 60% de Martinelli en 2009, Cortizo lanzó un mensaje de unidad: "Convoco a todos los panameños a un esfuerzo nacional para enderezar el rumbo, rescatar el país, enderezar la economía y construir puentes que nos lleven a un país próspero de ley y orden, pero sobre todo justo".

De momento, el partido de Cortizo obtenía el mayor número de curules en la Legislatura nacional unicameral, aunque no contaba aún con mayoría.

Una campaña de "No a la reelección" de los actuales diputados –incluso del PRD– pareció calar fuerte, puesto que muchos de ellos no lograron repetir en las urnas. El PRD se aseguraba preliminarmente 29, su aliado Molirena 1, contra 17 del partido de Roux, ocho del oficialista Partido Panameñista y cuatro por la libre postulación. Faltan por definirse 12 escaños.

Un día después del triunfo extraoficial de Cortizo, el país estaba en calma y no había manifestaciones ni a favor ni en contra de los resultados. Cortizo y Roux no han aparecido en actividad pública alguna.

La Organización de Estados Americanos, que observó el proceso electoral con 62 personas de 18 países, dijo en un comunicado el lunes que las tendencias y datos de su misión "son consistentes con los divulgados por el Tribunal Electoral" panameño, y que esta mañana su secretario general, Luis Almagro, felicitó al virtual presidente electo.

Curiosamente, el expresidente Martinelli, copartidario de Roux, quien permanece en prisión mientras se lo enjuicia por espionaje político, también saludó el triunfo virtual del rival.

"Quiero felicitar a Nito (como se le llama a Cortizo) y al PRD por su victoria extraoficial. Tienen una gran responsabilidad de volver a unir a los panameños y sacarnos del hueco que nos metió Varela. Que Dios nos bendiga a todos!", tuiteó en la medianoche.