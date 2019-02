No planeaban tener más hijos, por un descuido ella quedó embarazada y tuvieron... septillizos

El padre de los bebés aseguró en declaraciones a los medios que ni él ni su esposa habían planeado ampliar la familia, y es que el matrimonio ya tenía otros tres hijos. El último caso de septillizos que saltó a las portadas de los periódicos se registró en el estado mexicano de Guanajuato, en el Hospital Materno de Celaya, en septiembre de 2015. En aquella ocasión, uno de los pequeños falleció por complicaciones durante el parto.









En Irak la noticia no deja de sorprender, ya que se trata de un evento único que no ha ocurrido en toda la historia del país. El nacimiento de los siete gemelos se dio en la provincia de Diala y desde el Departamento de Salud de la región se emitió un comunicado donde se explica que todo fue en parto natural y que la mujer y los siete pequeños se encuentran en las mejores condiciones.







Embed في حالة فريدة من نوعها .. سيدة عراقية تبلغ من العمر 25 عاماً، تلد 7 توائم ولادة طبيعية بمستشفى البتول التعليمي في محافظة #ديالى، ونشرت الصفحة الرسمية لصحة المحافظة على #فيسبوك صوراً للأطفال وهم ذكر و6 إناث، مؤكدة أن الأم والأطفال بحالة صحية جيدة #صحيفة_الرؤية

#العراق pic.twitter.com/c6xSsAZz2D — صحيفة الرؤية (@Alroeya) 12 de febrero de 2019







¿Cómo son los partos de los embarazos múltiples?



Según se explica desde el sitio especializado Stanford Children Health, el parto de un embarazo múltiple depende de numerosos factores que incluyen la posición fetal, la edad gestacional y la salud de la madre y los fetos. En general, en el caso de gemelos, si ambos fetos están en la posición vertex (cabeza hacia abajo) y no existen otras complicaciones, es posible un parto vaginal. Si el primer feto está en posición vertex pero el segundo no, el primer feto puede nacer por parto vaginal y el segundo se invierte a la posición vertex o nace de nalgas (las nalgas se presentan primero). Estos procedimientos pueden aumentar el riesgo de problemas como procidencia de cordón (cuando el cordón se desplaza por la abertura del canal de parto). Es posible que sea necesaria una cesárea de emergencia para el segundo feto. Generalmente, si el primer feto no está en posición vertex, ambos bebés nacen por cesárea. La mayoría de los trillizos y otros embarazos de más de dos bebés nacen por cesárea. Fuente: La Vanguardia









