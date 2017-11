Murió un turista argentino corneado por un toro en India

Un argentino que estaba de vacaciones en India murió corneado por un toro en la turística ciudad de Jaipur, informó el domingo la policía.



El hombre, de 29 años, estaba caminando por una calle cerca del mercado principal de Jaipur el sábado por la tarde cuando fue atacado por el animal.



"La cornada le alcanzó el cuello y el estómago. Fue trasladado al hospital pero no sobrevivió", explicó a la AFP un oficial de la policía local, Chaina Ram.



La embajada argentina ya fue informada del accidente, informó la agencia The Press Trust of India.



Jaipur, capital del Estado de Rajastán, es conocida como la "ciudad rosa" por el color de sus viejos edificios y los muros de la ciudad. Es uno de las principales lugares turísticos de India y uno de los favoritos de los extranjeros.



Es habitual ver en India ganado extraviado. Los animales son sagrados para muchos hindúes y pueden circular libremente por carreteras y en las ciudades.