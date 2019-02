Máxima tensión en las fronteras venezolanas

Caracas.- Hoy Venezuela vivirá otra jornada de máxima tensión, ya que el autoproclamado presidente Juan Guaidó le solicitó a sus seguidores que ingresen la ayuda humanitaria que se acumula en países vecinos como Colombia y Brasil. Mientras que el Ejecutivo de Nicolás Maduro, que se ha rehusado a aceptar la ayuda, anunció como contrapartida el envío de unas 20.000 cajas de alimentos oficiales a la frontera para atender a la población de Cúcuta y asistencia médica gratuita prevista para este fin de semana. Además de militarizar la zona para frenar el ingreso de 600 toneladas de mercadería que aguardan en el lado colombiano del Puente Internacional de Tienditas, el mayor centro de acopio, unas cuantas en Roraima, en la frontera con Brasil, y otras más por la isla caribeña de Curazao, a poco menos de 100 kilómetros de la costa venezolana.

Por su parte, ayer Delcy Rodríguez, vicepresidenta del Gobierno de Nicolás Maduro, afirmó que Miraflores había entregado una lista de medicinas y alimentos a la Unión Europea para canalizar, a través de Naciones Unidas, un paquete de ayuda humanitaria y asistencia técnica al país latinoamericano por un monto comprendido en 2.000 millones de dólares.





Conciertos

La lucha política en Venezuela se transformó al menos por algunas horas en una batalla de las bandas, cuando músicos que reclaman que el presidente Nicolás Maduro permita el ingreso de ayuda humanitaria y aquellos que respaldan su negativa comenzaron a cantar y tocar en conciertos a ambos lados de un puente fronterizo donde están almacenadas toneladas de alimentos y medicamentos donados. Y mientras la atención del mundo se posó en la zona fronteriza donde se realizan los conciertos, las tensiones políticas aumentaban en el sur de Venezuela: una indígena murió al recibir un disparo y 12 más resultaron heridos en un enfrentamiento con militares en la frontera venezolana con Brasil.

El alcalde de la comunidad gran Sabana, Soraida Rodríguez, dijo a The Associated Press que el enfrentamiento se dio entre miembros de la etnia pemón con los militares.

En el norte de Venezuela, en la frontera con Colombia, la gente se preparaba para los conciertos que pondrán el escenario para un enfrentamiento entre el gobierno venezolano y líderes opositores que han prometido atraer a multitudes el sábado para tratar de ingresar la ayuda que Maduro ha jurado que no aceptará.

El multimillonario británico Richard Branson patrocina un concierto que tendrá a decenas de músicos, incluyendo el astro colombiano Juanes en un lado del cruce fronterizo que funcionarios colombianos han bautizado "Puente Unidad", al tiempo que el gobierno socialista de Maduro ha prometido un festival de tres días llamado "Manos Fuera de Venezuela" en el otro lado.

Mientras el torbellino político venezolano se prolonga, los aliados de Juan Guaidó, que ha sido reconocido por medio centenar de países como el presidente legítimo del país, esperan que el concierto masivo y el esfuerzo por ingresar la ayuda marquen un punto de inflexión en el que se consolide un gobierno de transición. Pero Maduro no ha mostrado indicios de ceder, y varios analistas han advertido que cualquier cosa que suceda en los próximos dos días pudiera no arrojar una victoria definitiva para ninguna de las partes. "¿Por qué Donald Trump no ayuda a los 40 millones de pobres que hay en Estados Unidos?", se preguntó Maduro hace unos días.

No es la primera vez que los artistas utilizan la música para tratar de distender la situación en la frontera entre los dos países. En 2008 se realizó el concierto Paz Sin Fronteras cuando un diferendo diplomático atrajo al ejército venezolano hacia la frontera. Este se realizó en el Puente Internacional Simón Bolívar, por el que 33.000 personas cruzan diariamente a Colombia.