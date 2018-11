Estados Unidos modificará la forma de aprobar los instrumentos médicos

Las autoridades estadounidenses anunciaron ayer que modificarán la manera en que aprueban el uso de nuevos instrumentos médicos, ante críticas de que el sistema actual no detecta defectos y riesgos.

La Administración de Alimentos y Medicinas (FDA) anunció los planes para que de ahora en adelante se aprueben instrumentos ajustados a nuevos parámetros de seguridad y eficacia, en vez de semejanzas con productos y prácticas anteriores.

La decisión surge un día después de que se publicara una investigación sobre el tema por parte de más de 50 medios de prensa, entre ellos la agencia de noticias AP. La averiguación, dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, halló que más de 1,7 millones de lesiones y casi 83.000 muertes se debieron a dispositivos médicos y que las denuncias habían sido elevadas a la FDA durante 10 años.

"Creemos que los dispositivos nuevos deben ser comparados con los beneficios o los riesgos de las tecnologías modernas", dijo en un comunicado el director de la FDA Scott Gottlieb. Añadió que las nuevas normas obligarán a las empresas a cotejar sus productos con la tecnología de vanguardia en vez de productos viejos.

Algunas de las reformas tardarán años en implementarse, pues en algunos casos requerirán la redacción de nuevas directrices y normas para las empresas fabricantes. Además, los cambios más profundos probablemente tendrán que ser aprobados por el Congreso.

El protocolo establecido hasta ahora para aprobar más del 95% de los dispositivos médicos en Estados Unidos data de 1976, y ha sido desde hace tiempo criticado tanto por agencias oficiales encargadas de su vigilancia como por expertos independientes.

A diferencia de los tratamientos médicos y remedios –que están sujetos a experimentos con pacientes– los dispositivos médicos sólo tienen que ser similares a los que ya están en el mercado. Muy pocos dispositivos totalmente nuevos están sujetos a extensas pruebas clínicas.

Entre los dispositivos aprobados bajo el sistema actual ha habido implantes de cadera defectuosos, mallas quirúrgicas causantes de hemorragias y un instrumento quirúrgico que accidentalmente causó cáncer de útero.

El sistema de aprobación de implantes de la Unión Europea es aún más favorable para las empresas. De hecho, es un negocio.

Los fabricantes de dispositivos pagan a empresas privadas, conocidas como organismos notificados, para que certifiquen que los dispositivos de alto y medio riesgo cumplen las normas de seguridad europeas.

Esta es una de las conclusiones de la una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), en alianza con periodistas y medios de 36 países, entre ellos el diario mexicano El Universo.

Los grandes productores, entre ellos el Grupo BSI en el Reino Unido y las empresas alemanas TUV Rheinland y TUV Sud, marcan los dispositivos médicos con el mismo sello de CE que aparece en muchos productos de consumo en Europa, como tostadoras, fuegos artificiales, juguetes para niños, etc., y certifica que cumplen con los "requisitos esenciales" de seguridad y protección del ambiente.

Entre las ventajas para la industria, la mayoría de los organismos notificados están exentos de cumplir las leyes que requieren que las agencias gubernamentales hagan públicos los registros de las aprobaciones de dispositivos. En el caso de los implantes, esto es especialmente preocupante.

La etiqueta CE es aceptada en todo el mundo, lo que convierte a Europa en un importante punto de entrada para la industria de dispositivos. En Arabia Saudita, India, Filipinas, Singapur y gran parte de América Latina, los dispositivos son bienvenidos o sometidos a menos escrutinio si ya han sido certificados en Europa.

Un investigador chino alega haber ayudado a crear a los primeros bebés genéticamente editados, unas gemelas nacidas este mes cuyo ADN dice alteró con una poderosa herramienta nueva capaz de reescribir el proyecto original de la vida.

De ser cierto, sería un gran salto para la ciencia con profundas implicaciones éticas.

Un científico estadounidense señaló que participó en el trabajo de edición genética en China, el cual está prohibido en Estados Unidos porque los cambios en el ADN pueden pasar a las generaciones futuras y se corre el riesgo de que otros genes resulten dañados.

Muchos científicos creen que es demasiado riesgoso intentarlo, y algunos denunciaron que el informe chino equivale a experimentar con seres humanos.

El investigador, He Jiankui, de la ciudad de Shenzhen, dijo que alteró embriones para siete parejas durante tratamientos de fertilidad, y hasta ahora ha obtenido un embarazo. Dijo que su meta no era curar ni prevenir una enfermedad hereditaria, sino intentar otorgar una característica que poca gente tiene en forma natural: una capacidad de resistir una infección en el futuro con VIH, el virus que provoca el sida.

Señaló que los padres involucrados declinaron ser identificados o entrevistados, y que él no revelará dónde viven ni dónde se efectuó el trabajo. Nadie confirmó la afirmación de He, ni ha sido publicada en una revista, donde sería examinada por otros expertos. Dio a conocer ayer su labor en Hong Kong a uno de los organizadores de una conferencia internacional sobre edición genética que comienza hoy, y previamente en entrevistas exclusivas con The Associated Press.

"Siento una fuerte responsabilidad que no es sólo por hacer algo por primera vez, sino también para poner el ejemplo", le dijo He a la AP. "La sociedad decidirá qué hacer después" en términos de permitir o prohibir ese tipo de adelantos científicos. Algunos científicos expresaron su asombro al escuchar la afirmación y no tardaron en condenarla.

Es "inconcebible... un experimento en seres humanos que no es defendible ni ética ni moralmente", dijo el doctor Kiran Musunuru, experto en edición genética de la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos, y editor de un diario de genética.

"Esto es demasiado prematuro", dijo el doctor Eric Topol, quien encabeza el Scripps Research Translational Institute en California. "Estamos lidiando con las instrucciones de operación de un ser humano. Es algo muy grande".

Sin embargo, un famoso genetista, George Church, de la Universidad de Harvard, también en los Estados Unidos, defendió el intento de edición genética para VIH, lo que definió como "una creciente e importante amenaza a la salud pública".

"Creo que es justificable", dijo Church sobre ese objetivo.