El presidente Macron fustiga el aislacionismo en su discurso ante el Congreso de EE. UU.

Washington.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo un llamado a evitar el aislacionismo y el nacionalismo con un fuerte respaldo al multilateralismo para la solución de los problemas mundiales para que las naciones vuelvan a unirse y puedan construir un siglo XXI de paz y seguridad, en un esperado discurso en el Congreso estadounidense.

"El pueblo estadounidense y el francés han tenido una cita con la libertad", dijo Macron al abrir su discurso en donde remarcó la historia compartida y el "vínculo especial" de las relaciones entre Estados Unidos y Francia ante una sesión especial de ambas cámaras del Congreso en Washington.

En uno de los actos de mayor perfil de su visita de Estado de tres días a Estados Unidos, que concluyó ayer, Macron con palabras dirigidas casi directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, viró velozmente hacia tres grandes cuestiones en las que discrepa con su anfitrión: Siria, el libre comercio y el cambio climático. Y urgió a Estados Unidos a no retirarse de los asuntos mundiales y a asumir su rol histórico de liderazgo político y militar. "Cerrar la puerta al mundo no parará la evolución del mundo", advirtió el mandatario francés y remarcó que se está viviendo un momento crítico de la historia, por lo que urge apoyar, como comunidad global, a organizaciones internacionales como Naciones Unidas o la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

"Yo no comparto la fascinación por los nuevos poderes fuertes, el abandono de la libertad y la ilusión del nacionalismo", añadió.

El presidente francés propuso, en cambio, un "nuevo tipo de multilateralismo" que preserve el orden internacional "surgido tras la segunda guerra mundial".

Durante el discurso de casi una hora, pronunciado en inglés, bromeó en varias ocasiones sobre su relación amistosa con Trump, mientras marcaba con énfasis las diferencias entre ambos. Mientras que con paráfrasis de máximas de grandes líderes estadounidenses, entre ellos el ex presidente Franklin Roosevelt, advirtió contra sembrar semillas de miedo.

"Se puede jugar con los miedos y enojos durante un tiempo, pero no construyen nada", señaló el mandatario galo. Además, dijo que Estados Unidos debe abrirse a negociar un nuevo acuerdo multilateral con Irán para mitigar el riesgo de una "potencial guerra", en el caso de que Trump decida abandonar el pacto nuclear firmado en 2015 entre Teherán y seis grandes potencias.

"Estamos viviendo un tiempo de enojo y miedo por estas amenazas globales", dijo Macron, citado por la cadena CNN, a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes.

Macron garantizó que, haga lo que haga Trump, Francia "no abandonará" el acuerdo firmado en 2015 con Irán y otras potencias, y dijo estar comprometido a asegurar que el país persa "nunca" obtiene un arma nuclear.

El presidente francés insistió en que Trump debería trabajar con él "para construir un nuevo acuerdo" más "exhaustivo" que el que sus dos países firmaron hace tres años con Irán, China, Alemania, Rusia y el Reino Unido.

Sobre Irán, Macron insistió en la necesidad de que Estados Unidos acepte negociar un nuevo acuerdo nuclear con ese país que elimine los temores y preocupaciones de Trump respecto a asuntos que no fueron cubiertos por el pacto de 2015, como el programa de misiles de Irán y sus vínculos con grupos armados de Medio Oriente. "Esto aseguraría que, sea cual sea la decisión de Estados Unidos, no abrimos la veda al miedo, al aumento de las tensiones y a una potencial guerra", defendió Macron en un discurso ante ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, un día después de reunirse con Trump. Macron garantizó que cualquiera que sea la decisión de Trump, "Francia no abandonará" el acuerdo firmado en 2015 con Irán y otras potencias, al tiempo que dijo estar comprometido a que Teherán "nunca tenga armas nucleares (...) Ni ahora ni en cinco años ni en 10 años. Nunca". En enero, Trump amenazó con retirarse del acuerdo con Irán si los países europeos firmantes del pacto de 2015 no negociaban con él cuanto antes un acuerdo paralelo que corrigiera los "defectos" del arreglo original.

Trump planea anunciar si sigue en el acuerdo antes del 12 de mayo, fecha en la que tiene que informar al Congreso estadounidense sobre el grado de cumplimiento del pacto nuclear. Asimismo, Macron, que ha pedido a Trump eximir a Europa de aranceles al acero y el aluminio, dijo que una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) provocará despidos e inflación, pese a que su par estadounidense, con quien ha forjado una gran amistad, ha dicho que las guerras comerciales son "buenas y pueden ganarse". "Una guerra comercial no es coherente con nuestra misión. Lo único que conseguirá es destruir empleos, aumentar los precios y la clase media tendrá que pagar por ello", dijo Macron, que ha pedido a Washington que exima permanentemente a la UE de sus aranceles al acero y el aluminio.

Finalmente, Macron describió las diferencias con su homólogo estadounidense en política medioambiental como un "desacuerdo a corto plazo". "Afrontémoslo. No hay un planeta B", afirmó entre vitoreos durante su discurso. Macron adoptó parte de la retórica de Trump para hacer un llamamiento a la acción contra los problemas medioambientales: "Trabajemos juntos para hacer de nuevo grande a nuestro planeta".